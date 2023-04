Ce footballeur universitaire devenu pimp écope de six ans de détention

Un ancien joueur de football de l’Université de Concordia devenu proxénète a été condamné à six ans de détention, lui qui a récolté jusqu’à 1800 $ par jour aux dépens d’une jeune femme forcée d'offrir des services sexuels dans des spas et chambres d’hôtel à Montréal et Toronto.

• À lire aussi: Un footballeur universitaire devenu proxénète

«J’étais tellement amoureuse que je ne voyais rien. [...] Au fond, il voulait que personne ne puisse m’aider. Il tenait ma vie entre ses mains pendant tout ce temps», a raconté avec émotions la victime de Bryan André Rose vendredi dernier au tribunal.

L’Ontarien de 32 ans a ensuite été condamné à six ans de détention pour traite de personne et proxénétisme, au palais de justice de Montréal.

La défense ne s’est pas opposée à la sentence suggérée par le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe MacKay: «C’est l’issue que l’on souhaitait», a-t-il fait savoir.

Coup de foudre

Rose avait fait la rencontre de celle qui allait devenir sa victime dans une boîte de nuit montréalaise en 2010. La jeune femme âgée de 19 ans à ce moment était tombée en amour «au premier regard», avait-elle raconté au procès.

Ils ont d’abord eu une relation amicale, qui s’est au fil du temps développée en relation amoureuse sur une période d’environ huit ans.

Ce n’est qu’en 2013 qu’il l’a convaincu d’offrir des services sexuels en travaillant dans des spas et des salons de massage. Il lui avait alors fait miroiter l’idée qu’ils deviendraient tous les deux riches. La victime «était tellement amoureuse de l’accusé qu’elle ne pouvait pas lui dire non.»

C’est à ce moment que le cauchemar a débuté pour elle. Pendant une période de sept mois, elle a gagné entre 300 $ et 1800 $ par jour. Bryan André Rose se fâchait contre elle et lui mettait de la pression si elle ne gagnait pas assez d’argent.

«C’était toujours de l’argent, de l’argent, de l’argent. [...] Parfois, je n’avais même pas le temps de boire un verre d’eau. Juste courir, courir, courir en talons hauts, nue, avec les clients comme un robot», avait-elle décrit au procès.

Elle devait travailler six jours par semaine et son seul congé était «une journée d’entretien» pour sa manucure, ses cheveux et ses sourcils. Rose la surnommait d’ailleurs « Brinks » tellement elle rapportait de l’argent. C’est en référence à un camion qui transporte de l’argent.

«Je vais te tuer»

Quand elle est finalement parvenue à quitter Toronto en février 2018, il lui a fait des menaces de mort. «Je vais venir à Montréal et te tuer», lui a-t-il dit au téléphone.

La victime vit encore avec des impacts psychologiques «sérieux et durables», a-t-elle expliqué à la juge Josée Bélanger dans une lettre qu’elle a lue.

La jeune femme n’est pas sortie pendant quatre ans après les événements. Si elle recommence aujourd’hui «tranquillement à vivre», c’est grâce à son nouveau chien. Elle a besoin de son animal de compagnie pour parvenir à sortir de chez elle.

«Je n’arrive pas à croire que je m’en suis sortie vivante», a-t-elle laissé tomber.

Bryan André Rose porte le verdict de culpabilité en appel et demandera d’être libéré de prison pendant les procédures. Une audience doit avoir lieu demain en ce sens. La Couronne s’opposera à sa mise en liberté, a indiqué au Journal Me Jean-Philippe MacKay.