Comprendre les cycles émotionnels pour aller mieux

Deux ans après avoir proposé le percutant documentaire «The 108 Journey», Hugo Rozon poursuit sa quête pour comprendre les cycles émotionnels de l’être humain dans la série documentaire «Comme des papillons».

Disponible dès mardi sur la plateforme Vrai, «Comme des papillons» invite les artistes Victoria Charlton, Jérémy Demay, Marc Dupré, High Klassified, Louise Latraverse, Claude Legault, Mariana Mazza et Jonathan Roy à parler ouvertement de leur santé mentale et d’épisodes plus difficiles de leur vie. Leurs témoignages sont inspirants et montrent qu’en se relevant, souvent avec de l’aide, on peut rebondir et atteindre un équilibre propice à la réussite.

PHOTO COURTOISIE

Hugo Rozon, qui réalise la série, a obtenu un diagnostic de trouble bipolaire en 2013. «Le but principal de "Comme des papillons", c’est de montrer que tous les êtres humains vivent à travers les émotions. Ce n’est pas juste, soit tu as un problème de santé mentale, soit tu es "normal". Il y a comme un milieu à travers tout ça. On vit tous à travers des cycles émotionnels et on souhaite tous être heureux», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI.

«Avec ce projet-là, je veux montrer que c’est bien de prendre soin de sa santé mentale, peu importe qui on est, au même titre qu’on devrait prendre soin de sa santé physique», a-t-il ajouté.

La série est très lumineuse, dans la forme comme dans le propos, et on sent que les participants veulent, au même titre que son idéateur, faire œuvre utile en racontant leur parcours et en partageant leurs réflexions. C’est le cas des auteurs-compositeurs-interprètes Marc Dupré et Jonathan Roy, qui se confient à propos de leur enfance difficile dans le premier des quatre épisodes. Il est question de persévérance, de résilience, de courage et de détermination dans les deux cas.

PHOTO COURTOISIE

«Le lien entre tous les participants, c’est que les épreuves qu’ils ont vécues, ils leur ont fait face et ont réussi à transformer ça en quelque chose de positif. Avec du recul, ils voient que ça les a fait grandir», a confié M. Rozon, qui a lui-même trouvé son inspiration après deux ans de recherche en rencontrant une personne qui est passée par le même chemin.

Le coach de «La Voix» Marc Dupré parle ainsi de son enfance difficile, mais aussi des gens qui lui ont insufflé de la confiance, comme René Angélil, son défunt beau-père. Après le départ de son père alors qu’il avait 10 ans, Marc est devenu agressif, anxieux et a fini en centre d’accueil. Il raconte être «passé d’un gars stable à un petit bum» en peu de temps. C’est le retour de son père, qui a fait amende honorable, ainsi que les imitations qui l’ont ramené à l’équilibre. «J’ai recommencé à m’aimer et à rêver», souligne Marc, qui est ému au cours de son témoignage.

Marc Dupré visualise beaucoup le positif et a affronté ses problèmes au lieu de fuir, raconte-t-il pour expliquer comment il s’est sorti des périodes les plus sombres.

Pour sa part, Jonathan Roy est parti à l’aventure jusqu’en Californie, seul, pour se reconnecter avec lui-même, se découvrir aussi. Le fils du gardien de but et entraîneur Patrick Roy s’est «lancé dans le vide» et s’est mis à «écouter ce qui se passait dans sa tête», lui qui explique avoir, même aujourd’hui, des problèmes d’anxiété qui vont et qui viennent. Il a effectué toutes sortes d’expériences pour aller mieux. Et comme Marc Dupré, il apprécie beaucoup la nature.

Produite par Encore Télévision, avec la collaboration de Québecor Contenu, la série documentaire «Comme des papillons» sera disponible dès le 25 avril sur Vrai.