Des cônes orange ramassés après 72 heures d’inactivité, propose Québec

Québec va désormais ramasser ses cônes orange après 72 heures d’inactivité sur l’un de ses chantiers et va les remplacer par des plus petits cônes dans les zones urbaines dès que cela est jugé possible.

C’est ce qu’a annoncé lundi matin la ministre des Transports et de la mobilité durable lors d’un panel devant les membres du milieu du transport montréalais.

Quelques semaines plus tôt, la Ville de Montréal s’engageait dans cette même voie, mais comptait laisser une période de 24 heures après la fin d’un chantier pour tout ramasser.

J’accueille très positivement les mesures concrètes annoncées aujourd’hui par la ministre @GGuilbaultCAQ. Au cours des prochains mois, d’autres améliorations issues du Sommet sur les chantiers seront annoncées, et profiteront à l’ensemble de la population et aux visiteurs. Les… https://t.co/vQ9yoE6S7w — Valérie Plante (@Val_Plante) April 24, 2023

«Douze heures ou 24 heures, ce n’est pas réaliste», a toutefois jugé la ministre Geneviève Guilbault. «En bas de 72 heures, c’est un va-et-vient qui fait perdre des heures ouvrables».

Elle propose donc de remiser les cônes orange lorsqu’il y a une période d’inactivité de 72 heures, même si le chantier n’est pas encore terminé.

Pour le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), il s’agit déjà d’une «grosse différence». «Pour beaucoup de chantiers, la norme c’est quelques semaines», a mentionné Michel Leblanc.

La responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville abonde dans le même sens. «Que ce soit 12, 24 ou 72 heures, ça demeure une nette amélioration par rapport à ce qu’on avait avant», a avancé Sophie Mauzerolle.

Plus du quart des cônes orange recensés dans le centre-ville de la métropole sont inutiles, avait déterminé la CCMM dans une étude parue en janvier.

Dans la dernière semaine, le ministère des Transports a ramassé plus de 100 cônes sur l’île de Montréal. «La majorité ne nous appartenait pas», a souligné Mme Guilbault.