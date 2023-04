Des fraudeurs qui n’attendent que l’occasion de vous flouer

Les fraudeurs, comme ceux qui ont usurpé le nom d’Hydro-Québec pour soutirer de l’argent par texto à des victimes de pannes d’électricité, surveillent l’actualité pour trouver la moindre occasion de piger dans votre compte bancaire.

«Les fraudeurs sont bien organisés. Ils ne visent pas Hydro en particulier, mais vont cibler n'importe quel événement qui touche l’actualité et les cordes sensibles reliées à l’argent», explique un consultant d’une grande firme en sécurité informatique, lui-même spécialisé en SMS, qui préfère garder l’anonymat.

Promesse d’argent

Au cours des derniers jours, de nombreux citoyens ont rapporté des messages textes (SMS) les informant qu’une compensation financière a été émise par la société d’État.

Le contenu du court texto peut différer d’une personne à l’autre, mais se termine toujours par un hyperlien sur lequel les gens sont invités à cliquer afin de réclamer leur indemnité.

C’est bien sûr une fraude. Cliquer sur le lien pourrait vous mettre dans le pétrin et mettre en péril vos renseignements personnels.

Frédéric Langis a reçu ledit texto, mais n’a pas mordu à l’hameçon.

« J’ai vu tout de suite que c’était frauduleux et je n’ai jamais pensé à cliquer sur le lien. Mais je me suis dit : il faut vraiment être rendu bas pour profiter de cette situation-là, pour profiter de gens vulnérables juste après une crise », dit-il.

Travaillant dans les services financiers, Frédéric a eu sa part de formations sur la fraude et le vol d'identité. « On en reçoit beaucoup de ces textos-là. Nous, on est sensibilisés à la chose, heureusement », dit-il.

Qu’arrive-t-il quand on clique ?

Règle générale, lorsque vous cliquez sur ce type de lien frauduleux, vous n’y voyez que du feu.

« Ça t’amène sur un faux portail. C’est super bien fait, tu vois tous les logos des banques et si tu cliques sur la tienne, ils vont te demander tes coordonnées, explique le consultant. Le problème, c’est que dès le départ, tu te trouves sur un serveur appartenant aux fraudeurs. »

«Ils ont beau imiter les portails des banques – et c’est très facile à faire pour un développeur web –, vous êtes toujours sur leur serveur. Ils attendent juste d'obtenir vos informations», dit-il.

Vraiment pas seulement Hydro

«Ce type de tentative d’hameçonnage se produit fréquemment, presque toutes les semaines», dit Caroline Des Rosiers, d’Hydro-Québec.

«Ce n’est aucunement lié à la tentative de piratage qui nous a visés il y a quelques jours, précise-t-elle. De telles tentatives de fraude sont fréquentes et visent les clients d’une foule de compagnies, pas seulement Hydro-Québec.»