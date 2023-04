Des inondations mineures en Mauricie

Le seuil d’inondation mineure a été atteint sur différents cours d’eau de la Mauricie, mais ne devrait pas être dépassé même si la hausse du niveau pourrait se poursuivre jusqu’à mercredi.

Le niveau du Lac St-Pierre se situe à 3 mètres pour le moment. Lors des inondations historiques en 2019, le niveau avait atteint 3,71 mètres, contre 3,54 mètres en 2017.

« Par contre, on ne dépassera pas les seuils d’inondation mineure. Ces inondations vont durer encore six, sept jours et après, on devrait assister à la décrue», a expliqué Sylvain Gallant, directeur de la Sécurité civile pour la Mauricie.

À Yamachiche, la municipalité a mis à la disposition des riverains du sable et des sacs pour être prête si le niveau de l'eau augmente.

«Quand c’est stable comme en ce moment, on peut prévoir. On monte nos biens de valeur qui pourraient être endommagés. En ce moment, ce n’est pas stressant», a commenté Jean-Sébastien Fougère, un riverain à Yamachiche. Un sentiment d'accoutumance l’habite comme plusieurs d'entre eux.

À Louiseville, on se retrouve en bottes d'eau sur une portion de l'avenue du Lac St-Pierre, qui n'est plus accessible pour les voitures.

Les riverains de Louiseville sont en mode vigilance cette semaine alors que la rivière du Loup et le Lac St-Pierre débordent. Aucune évacuation n'est nécessaire pour l'instant selon la municipalité qui suit de près la situation.