Des maisons des aînés presque vides

Retards de construction, manque d’employés et céramiques fissurées : les nouvelles maisons des aînés du gouvernement du Québec connaissent un départ difficile.

Déjà, ce projet phare du gouvernement Legault connaît des retards.

Il promettait de livrer plus de 2600 places aux aînés d’ici 2022. Or, pour une trentaine de maisons neuves prévues l’an dernier, l’échéancier a été repoussé plus tard en 2023.

Et sur les six bâtiments livrés par la Société québécoise des infrastructures depuis l’automne dernier, deux sont encore complètement vides et les quatre autres accueillent moins de résidents que prévu.

« C’est de la poudre aux yeux [...] C’est juste pour donner l’impression aux gens qu’on fait quelque chose », estime le professeur émérite en administration de la santé à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, André-Pierre Contandriopoulos.

Même si elles ont coûté 155 millions $ les deux maisons des aînés de Saguenay et Roberval n’accueillent aucune personne âgée. Des fissures ont été observées dans la céramique murale des bâtiments flambant neufs. Il s’agirait d’un problème esthétique plus que structurel.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean dit du même souffle suivre le dossier « de très près », mais n’avoir aucune idée des « nouveaux échéanciers ». Les réparations ne coûtent toutefois rien aux contribuables, puisque c’est l’entrepreneur, Pomerleau, qui en assume les frais.

Employés recherchés

Ailleurs, le manque d’employés laisse des maisons des aînés à moitié vides.

À Sherbrooke, où a été inaugurée la toute première en novembre 2022, le CIUSSS de l’Estrie confirme que 48 résidents sont hébergés sur une possibilité de 120, soit 36 aînés et 12 adultes en maison alternative.

Les « enjeux de main-d’œuvre » ont forcé le CIUSSS à reporter le « déploiement de la seconde phase d’accueil de nouveaux résidents ». Par courriel, il indique avoir 120 employés sur les 200 nécessaires.

À Rivière-du-Loup, le recrutement est toujours en cours depuis l’ouverture. De 90 employés au début mars, ils sont désormais 138. C’est toutefois encore loin du total de 230 à recruter, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Même constat dans Chaudière-Appalaches où des maisons des aînés ont ouvert leurs portes cet hiver.

Celle de Thetford Mines n’accueille que le tiers des résidents prévus, soit 24 sur une capacité de 72. Il faudra attendre à l’automne pour y loger plus d’aînés.

À Lévis, le nouveau bâtiment n’héberge que 24 résidents, sur une possibilité de 120. « Les prochaines vagues sont en planification active », précise sans plus de détails la porte-parole, Mireille Gaudreau.

« Infiniment plus coûteux »

La facture s’élève déjà à 442 millions $ pour les six premières maisons des aînés.

« C’est infiniment plus coûteux que des soins à domicile », remarque M. Contandriopoulos.

Actuellement, près de 19 000 aînés attendent un premier service de soins à domicile au Québec. Plus de 4000 personnes patientent aussi pour une place en CHSLD, selon les données du gouvernement.

« On aurait pu rénover de façon urgente nos CHSLD actuels, qui en ont besoin », renchérit l’ex-ministre et gériatre Réjean Hébert.

Il déplore le système à deux vitesses créé par ces nouveaux bâtiments vis-à-vis des CHSLD vétustes. « Qui va gagner à la loterie et aller là ? », demande-t-il.

FLAMBANTS NEUFS... ET DÉSERTS

Sherbrooke

48 résidents sur 120

résidents Coût 80 M $

Rivière-du-Loup

72 résidents sur 120

résidents Coût 81 M $

Lévis

24 résidents sur 120

résidents Coût 78,2 M $

Thetford Mines

24 résidents sur 72

résidents Coût 47,8 M $

Saguenay

0 résident sur 120

résident Coût 77,5 M $

Roberval

0 résident sur 120

résident Coût 77,5 M $