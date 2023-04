Évacuation à Rawdon et citoyens sous alerte à Rigaud

Des milliers de citoyens riverains sont forcés d’évacuer leurs résidences après les pluies abondantes des derniers jours, et d’autres se préparent au pire.

Une dizaine de résidences près de la rivière Ouareau, à Rawdon, ont dû être évacués, en raison du niveau d’eau qui monte considérablement.

Les pompiers ont visité les résidences entourées d’eau et ont suggéré aux résidents de quitter leur demeure pour se réfugier, a mentionné le maire de Rawdon, Raymond Rougeau.

La ville de Rawdon s’attend à une montée d’eau prochainement, puisqu’un barrage à Chertsey a cédé.

La situation continue d’empirer depuis hier. «Hier, il y avait de l’eau jusqu’aux chevilles et aujourd’hui, le service d’incendie a marché dans les rues et en avait jusqu’à la taille. Il y a une bonne différence et on attend encore de la pluie», a précisé M. Rougeau.

Les citoyens de Rigaud en mode préparation

Les autorités observent une tendance à la hausse près de la rivière des Outaouais, en Montérégie, avec les crues printanières.

Ils notent une inondation moyenne, dans les alentours du secteur de la Baie Quesnel.

Les citoyens de Rigaud se préparent à toute éventualité pour éviter le pire.

«Il y a des secteurs qui sont submergés depuis plus de trois jours. Si les gens finissent par être épuisés et veulent être évacués, on voulait être prêt à les recevoir», a commenté le directeur du Service de sécurité incendie de Rigaud, Sylvain Brazeau.

À cet effet, six sites de sacs de sable sont disponibles aux citoyens, une ligne d’urgence 24 h de la sécurité civile a été mise en place et un centre d’hébergement est sur le point d’être installé au Collège Bourget.

«Le centre d’hébergement offrira 20 places et sera seulement accessible aux plus démunis et à ceux qui n’ont pas prévu un plan d’évacuation», a précisé Sylvain Brazeau.