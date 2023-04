Filmée dans un Airbnb à son insu: le propriétaire voulait éviter les vols

Une jeune femme filmée à son insu dans la chambre d’un Airbnb est restée traumatisée en visionnant les images des caméras placées vers la douche et le lit, sous prétexte du propriétaire de vouloir éviter les vols.

«Je me suis sentie salie en fait. Un profond dégoût», a déploré Larissa en entrevue avec le média français TF1 jeudi.

Récemment, la jeune femme originaire de France a loué le Airbnb pour une soirée entre amis. C’est cependant par pur hasard qu’elle a découvert une caméra qui la filmait dans la salle de bain, dissimulée dans une horloge numérique.

«Je me suis rendu compte qu'il y avait un mini objectif caché dans le coin, et on a vu qu'il y avait une carte SD et aussi l'entrée USB. Donc c'était sûr que c'était ça», a-t-elle relaté.

En fouillant le reste de la propriété, elle a découvert une seconde caméra, cette fois orientée vers le lit. La jeune femme a expliqué avoir conservé la carte mémoire pour visionner le tout chez elle.

«C'est vraiment très gênant. On me voit nue et franchement, je suis restée bloquée pendant des heures en me disant: '’il a vu ça’'», a-t-elle poursuivi, bouche bée.

Si le propriétaire aurait reconnu avoir caché des caméras devant les enquêteurs, il aurait précisé que ce n’était que pour éviter des vols dans sa propriété, a-t-elle poursuivi.

Il pourrait faire face à deux ans de prison et 60 000 euros d’amende, l’équivalent de près de 90 000 $, pour avoir filmé ses locataires sans les prévenir.

D’autant plus que les images intimes sont souvent partagées sur internet, un fléau pouvant placer les victimes dans des «situations de grande détresse», a indiqué l'avocate Rachel Flore-Pardo, cofondatrice de l'association contre la cyberviolence «Stop Fisha» à TF1.

«On sait qu'une fois que les images sont diffusées sur un site, eh bien, elles sont reproduites sur d'autres, et c'est très compliqué pour les victimes d'obtenir leur suppression», a-t-elle poursuivi.

Les caméras sont autorisées dans les logements locatifs à condition d’être visibles, explicitement indiquées et seulement en dehors de salles de bain et de chambres à coucher.

