Fin de la 1re saison: cinq faits concernant la dernière semaine d’«Indéfendable»

Il ne reste que quatre épisodes à la première saison d’Indéfendable, quotidienne qui nous en a fait voir de toutes les couleurs à travers ses procès et ses personnages phares.

[1] Procès de la juge Clara Fortin

La juge Clara Fortin (Josée Deschênes) est accusée d’avoir délibérément tué son mari. La sexagénaire, dont le procès s’ouvre dans l’épisode de lundi, plaide que le coup de feu qui a atteint son conjoint visait dans les faits un assaillant avec lequel son conjoint se battait. La Couronne, au contraire, soutient qu’il n’y avait pas d’assaillant. Elle s’acharnera avec un mobile allégué et sa vision tunnel, mais il y aura un revirement inattendu. Soulignons que le travail de Claude Gagnon (Nathalie Madore), la détective privée embauchée par Me Lapointe (Michel Laperrière) et Me MacDonald (Sébastien Delorme) aura été précieux pour ces deux derniers.

[2] Alexis a-t-il tué Me Legrand?

Juste avant la pause des Fêtes, Me Frédéric Legrand (Martin-David Peters) s'est fait tirer en pleine rue en sortant du Cabinet Lapointe/MacDonald, dans le Vieux-Montréal. Depuis, Maxime (Mathieu Baron) et Maryse (Marilou Morin) poursuivent leur enquête pour élucider son meurtre. Ils ont réussi à mettre le grappin sur l’auteur présumé de ce crime, Alexis (Samuel Côté), le conjoint de Jessica (Émilie Lajoie) avec qui Legrand avait une liaison. Maxime et Maryse vont tenter de lui faire cracher le morceau. Mais Alexis est-il réellement le coupable, sachant que le père de Jessica, Greg (Olivier Aubin), avait lui aussi des raisons de faire abattre Legrand, qui transmettait des informations à la police?

[3] De grands changements pour Inès, Marie-Anne et Tatiana

Inès (Nour Belkhiria) amorce sa pratique avec un dossier renversant, qui lui donnera une leçon de vie. En tant que nouvelle associée au Cabinet Lapointe/MacDonald, Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé) s’installe enfin dans l’ancien bureau de Me Legrand, qu’a aussi occupé le narcissique Me Boileau (Peter Miller). On a connu Marie-Anne en début de saison alors qu'elle était encore sous le choc d’avoir été attaquée par un client, mais elle a fait du chemin pendant cette première saison et gagné en confiance. Quant à Tatiana (Tatiana Zinga Botao), elle prend une importante décision, inspirée par Inès.

[4] Maxime fait face à un grand danger

En allant acheter de la nourriture au restaurant, Maxime est pris malgré lui au cœur d’une tuerie. Il n’aura pas le choix de sortir son arme.

[5] Opération Dallas

Ça fait six mois que Maxime bosse sur l’Opération Dallas, dont les téléspectateurs les plus attentifs ont entendu parler ici et là au cours des derniers mois. C’est enfin le dénouement de celle-ci dans le 120e et dernier épisode de la première saison, jeudi, et le tout implique Me Cadet (Marilyse Bourke) et Me Janson (Éric Paulhus).

L’écriture et le tournage de la deuxième saison avancent

Le tournage de la deuxième saison d’«Indéfendable», que l’on pourra voir à compter de septembre prochain à TVA a repris le 27 mars dernier. La cause principale qui sera développée au début de celle-ci aura pris son envol dans le dernier épisode de la première saison et «ébranlera tout le cabinet», selon ce qu’a dit à l’Agence QMI le script-éditeur Marc Bisaillon.

Quant aux auteurs, dont l’autrice principale Izabel Chevrier, qui est la showrunner et l'une des productrices de la quotidienne de TVA au nom de Pixcom, ils planchent en ce moment sur les intrigues que les téléspectateurs pourront voir juste avant la pause des Fêtes. Ils ont déjà écrit près de la moitié de la prochaine saison.