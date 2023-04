3 raisons d'opter pour la location de son chauffe-eau

Vos douches se terminent systématiquement sur une note glaciale ? Vous n’arrivez plus à obtenir une eau suffisamment chaude pour laver la vaisselle convenablement ? Vous notez une petite teinte rougeâtre lorsque vous faites couler l’eau chaude ? C’est signe que votre chauffe-eau est au bout du rouleau !

N’attendez pas qu’il rende l’âme et cause d’importants dégâts d’eau avant de passer à l’action. Pour remédier à la situation, tournez-vous vers un chauffe-eau électrique de qualité supérieure d’HydroSolution.

Avec l’option d’acheter ou de louer – incluant la livraison, l’installation, la récupération de l’ancien chauffe-eau et la meilleure garantie sur le marché –, choisir HydroSolution, c’est choisir la paix d’esprit !

En effet, la compagnie québécoise propose une formule tout incluse pour que vous puissiez vaquer à vos occupations quotidiennes (bain, douche, vaisselle) sans tracas.

Voici pourquoi vous devriez louer votre chauffe-eau :

1. Tirez avantage d'une solution clé en main

Getty Images/iStockphoto

Louer son chauffe-eau représente un véritable choix clé en main. Le budget est déterminé à l’avance, donc aucune surprise sur la facture, et il n’y a aucuns frais pour l’entretien ni les réparations.

Aucun montant initial ne vous sera demandé, ce qui permet de payer au fur et à mesure de l’utilisation. Et le remplacement du chauffe-eau est gratuit à la fin de sa durée de vie. De plus, une équipe est à votre service 24 heures/7 jours, 365 jours par année – incluant les jours fériés –, et ce, sans frais.

En contrepartie, l’achat constitue une dépense plus importante au départ, mais le chauffe-eau vous appartient. Et les prix d’HydroSolution incluent l’installation et le bac de rétention, ainsi qu’une garantie de 10 ans sur la cuve, de 8 ans sur les pièces et d'un an pour la main-d’œuvre.

Ainsi, le choix doit se faire en fonction de vos besoins, mais également de vos attentes.

À noter que tous les chauffe-eau sont installés par des experts certifiés, à la grandeur de la province, et chaque appareil est entièrement conçu et usiné au Québec.

2. Profitez de produits durables et économiques

Courtoisie: HydroSolution

Le développement durable est au cœur des préoccupations d’HydroSolution, c’est pourquoi l’entreprise québécoise offre des appareils écoénergétiques.

La compagnie offre des chauffe-eau – munis d’une entrée d’eau froide par le bas du réservoir – qui produisent 10 % plus d’eau chaude, ce qui vous permet de réduire votre facture d’électricité.

La mousse isolante écologique Greenfoam utilisée et le thermostat à contrôle spécifique permettent aussi de réduire les pertes de chaleur pour économiser davantage.

De plus, HydroSolution s’engage à recycler votre vieux chauffe-eau – qui pourra devenir un marteau, un tire-bouchon ou un vélo, qui sait ! – et s’occupe de la collecte à la maison.

3. Bénéficiez d’un processus simplifié pour les copropriétés

Getty Images/iStockphoto

Les administrateurs de syndicats de copropriétés peuvent confier la gestion des chauffe-eau à HydroSolution, qui offre une prise en charge complète par une équipe dédiée, qui connaît les règles de copropriété.

Vous serez accompagné à chaque étape, puisque tout est pensé pour vous décharger du volet « gestion » le plus possible, afin de jouir d’une véritable tranquillité d’esprit.

Vous pouvez même profiter d’offres spéciales pour les installations regroupées de 6 unités et plus. Et en cas de bris, vous n’avez qu’à téléphoner à HydroSolution qui se chargera de la réparation.

Après tout, magasiner un nouveau chauffe-eau, ce n’est pas uniquement une question de prix. Il faut aussi tenir compte des différents services afférents. Et HydroSolution, c’est votre solution sans tracas ! Effectuez une commande en ligne ou communiquez avec le centre contact clients sans frais au 1-877-353-0077 dès aujourd’hui pour profiter d’un service de pointe.