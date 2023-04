Il se fait voler son Jeep et le retrouve rapidement grâce à un outil de repérage

Jocelyn David, propriétaire d’un Jeep Wrangler 4xe 2023, s’est fait voler son véhicule alors qu’il était stationné devant sa maison. Grâce à la vigilance de l’un de ses proches, à un système de repérage efficace et à la collaboration des corps policiers, il a pu retrouver son Jeep.

Il a raconté son histoire à Antoine Joubert et Germain Goyer dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un Jeep disparu dans la nuit

À leur réveil, Jocelyn David et sa conjointe ont réalisé que leur Jeep Wrangler avait quitté leur terrain au cours de la nuit.

« J’ai sauté sur mon application GPS qui s’appelle Bouncie. Le véhicule était en mouvement sur l’autoroute 13 à Laval vers 6h. [...] J’ai signalé le 911 par la suite qui a traité le dossier très rapidement. Avec l’application, le traçage se fait presque en temps réel, ce qui m’a permis de transmettre la localisation du véhicule à la répartitrice », raconte M. David.

Le voleur a par la suite été intercepté, au volant du véhicule, à St-Colomban dans un cul-de-sac. M. David a pu retrouver son véhicule à la fin de la journée.

Plusieurs systèmes antivol

Les véhicules 4X4 sont prisés des voleurs, car la demande est forte pour l’exportation outre-mer. Dans le cas de M. David, c’est la deuxième fois qu’on lui dérobe un Jeep Wrangler 4xe.

Ayant été échaudé par le passé, il n’a pas fait les choses à moitié avec son Wrangler actuel. En effet, son véhicule ne compte pas moins de quatre systèmes de repérage visant ainsi à décourager les voleurs.

« J’ai le système Uconnect fourni par Jeep, le système Tag qui est souvent demandé par les assureurs, le système Bouncie. J’ai aussi un système de géolocalisation qui fonctionne avec les ondes cellulaires », mentionne M. David.

Une clé volée dans la maison?

Ces vols surviennent généralement après que la clé ait été clonée à l’aide d’un système informatique. Or, le voleur semble avoir employé une méthode différente dans ce cas-ci.

« En cherchant le doublé de la clé, on s’est rendu compte qu’on ne l’avait plus. [...] Ça semble être quelqu’un qui est entré dans notre domicile et qui s’est emparé de la clé », explique M. David.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question du Salon du véhicule électrique de Montréal et du dévoilement des Polestar 4 2025, Volkswagen ID. 7 2025 et Buick Envista 2024.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Subaru Legacy GT 2023 et Lexus RX 350h 2023 récemment mis à l’essai.

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Subaru Legacy GT 2023 et Lexus RX 350h 2023 récemment mis à l'essai.