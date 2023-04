La terreur qui règne ailleurs

Plus de deux millions de personnes au Burkina Faso ont dû quitter leur maison, souvent après avoir vécu des horreurs, pour se rendre dans des camps de réfugiés afin d’éviter de se faire attaquer par les terroristes.

Depuis un coup d’État survenu en septembre, l’armée est au pouvoir au Burkina Faso et tente désespérément de contrôler le terrorisme qui sévit dans le pays.

Cet extrémisme violent sème la terreur dans le nord du territoire, une partie du pays riche en ressources naturelles.

Je voyais dans un documentaire sur le sujet diffusé sur ARTE, une chaîne franco-allemande, que plusieurs écoles du Burkina Faso ont dû fermer leurs portes, puisque beaucoup d’enseignants de ces établissements ont été tués ou menacés par les terroristes.

On y voit aussi que dans certaines écoles encore ouvertes, les enfants doivent se pratiquer à se cacher sous les bureaux de la classe, pour se préparer à l’éventualité assez probable qu’un groupe terroriste armé débarque.

J’étais sidérée en voyant ces images.

Je me suis promis de m’attarder davantage à ce genre d’enjeux, même s’ils se passent loin de moi.

Résilience

Des séances éducatives diffusées sur les ondes radio ont été mises en place au Burkina Faso pour que les enfants qui n’ont plus accès à l’école à cause du terrorisme puissent être en contact avec un minimum de contenu éducatif.

Comme on peut voir dans les images du documentaire d’ARTE dont je faisais mention plus haut, beaucoup de ces enfants se retrouvent sous de grands arbres pour écouter ces émissions éducatives et bénéficient de l’aide de certains professeurs parfois présents.

Une belle leçon de résilience.

En parlant davantage de ces enjeux, on jette la lumière sur la terreur et cela peut inciter des organisations ou des gouvernements à offrir davantage de soutien.

Et souvent, s’intéresser aux crises qui se passent loin de chez nous permet d’être reconnaissant pour notre vie ici.