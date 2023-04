L’agression sexuelle des femmes

J’écris en pesant mes mots, car le sujet est plus que délicat. Dans le passé, peu de femmes osaient dénoncer une agression sexuelle.

Puis vint #MeToo. Or, celles qui ont cru que justice serait rendue en leur faveur ont déchanté. Nous vivons dans un État de droit qui a ses contraintes.

La présomption d’innocence en droit est sacrée dans nos sociétés démocratiques. D’où il faut conclure brutalement que la vérité factuelle et la vérité judiciaire sont deux choses différentes. En matière d’agression sexuelle par exemple, le juge doit trancher en fonction du droit et non pas de son « sentiment ».

C’est la raison pour laquelle, durant des décennies, tant de femmes ont refusé d’utiliser les tribunaux.

Or, si le système judiciaire s’est policé depuis, il n’en demeure pas moins que la présumée victime d’agression sexuelle n’est pas à l’abri de questions très invasives de la part de la défense. Elle peut se sentir elle-même agressée par les avocats de la défense.

Toujours victimes

Les femmes qui croient qu’en dénonçant un supposé agresseur elles ont déjà gagné la partie se trompent. L’expérience peut être traumatisante. Toutes les femmes ne sont pas armées pour vivre un procès. Or, il est indispensable d’éviter que les femmes se sentent doublement victimisées.

À cet égard, il faut admirer la force et le courage de l’ancienne caporale-chef des Forces armées canadiennes, Stéphanie Raymond, qui a été agressée en 2011 par son supérieur. Invitée vendredi dernier sur le plateau de l’émission Le monde à l’envers, Madame Raymond a admis avoir subi plus de séquelles de la cour martiale que de l’agression elle-même.

Tout le processus de la cour martiale a duré dix ans. La caporale-chef a dû se plier à des questions offensantes et dégoûtantes de la part des enquêteurs masculins. Du genre, « Vous n’êtes pas le pichou de la place, donc c’est normal qu’un homme essaie de vous pénétrer (sic) ».

On ne va pas affranchir les femmes en les enfermant dans un statut de victime. On doit les entraîner à se battre.