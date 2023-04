Le bébé a drôlement grandi

Lundi matin, la musique était forte, les athlètes étaient souriants, c’était le lancement officiel du 40e Défi sportif AlterGo même si celui-ci est commencé depuis quelques jours. Jusqu’à dimanche prochain, c’est le party au Complexe sportif Claude-Robillard.

« C’est une semaine dans l’année où ils sont traités en héros », souligne avec enthousiasme le co-porte-parole Jean-Marie Lapointe.

Fondé en 1984 par Monique Lefebvre, l’événement sportif qui s’adresse aux athlètes handicapés et avec limitations a pris une ampleur folle au fil des années.

« C’est impressionnant, lance le directeur Yan Martin. Quand on a commencé, c’était sur quatre ou cinq jours et on avait 700 athlètes. On est rendu à dix jours de compétition et pas loin de 6000 athlètes et on est même allé jusqu’à 8000 avant la pandémie, mais c’était un peu trop gros. »

Pour vous donner une idée de grandeur, il y avait 2874 athlètes lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’année dernière. Le Défi sportif est le plus gros événement sportif annuel multisports au Canada.

Un grand bébé

Monique Lefebvre sourit quand on lui demande si elle pensait que son bébé deviendrait aussi grand que ça quand elle a créé l’événement.

« J’avais des objectifs de changer les mentalités et faire en sorte que les personnes ayant des limitations aient accès aux mêmes choses que les autres en matière de sport et de loisir.

« Aujourd’hui, j’ai un sentiment de fierté exceptionnel. C’est un événement sportif, mais qui a de grandes retombées sociales entre autres sur l’estime de soi pour les personnes qui ont des limitations et pour l’accès au sport pour les jeunes qui sont à l’école. »

C’était une époque complètement différente de celle qu’on connaît.

« En 1984, quand on a commencé, il n’y avait presque pas de transport adapté. On disait d’un taxi qu’il était adapté quand il acceptait les personnes avec des limitations », précise Monique Lefebvre.

Voir autrement

C’est un peu en s’inspirant de son vécu que Monique Lefebvre a créé le Défi sportif.

« Mes parents ont des limitations. Quand j’étais jeune et que j’allais à l’épicerie avec ma mère, on lui donnait des vingt-cinq sous parce qu’elle faisait pitié.

« J’allais au sport avec mon père, il faisait de l’athlétisme et les gens le regardaient avec des yeux gros comme les mêmes vingt-cinq sous et je voyais la différence que le sport pouvait créer chez les gens. Ils regardaient une personne qui avait une limitation avec admiration plutôt qu’avec de la pitié. »

Elle rappelle qu’à l’époque, outre André Viger, il y avait peu de modèles et encore moins d’organisations sportives pour les athlètes avec limitations.

Accessibilité

Alors du chemin, on en a parcouru beaucoup depuis 1984, mais il en reste encore à faire selon Monique Lefebvre.

« Je pense qu’on a réussi à changer des mentalités dans le sport. Ce qu’on n’a pas encore réussi, c’est l’accessibilité. »

Mais il y a des mesures qui sont prises pour que les choses avancent. La semaine dernière, Québec a annoncé un financement de 750 000 $ sur trois ans pour le programme Au-delà des limites dont l’objectif est d’améliorer l’accès au parasport.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est ma grande priorité de donner accès au sport et à l’activité physique à toutes les clientèles », a soutenu la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Isabelle Charest qui était présente lundi matin.

« Ce matin, j’ai eu une rencontre avec le président-directeur général d’AlterGo, Maxime Gagnon, qui faisait état de toutes les initiatives qu’on peut mettre en place », a-t-elle ajouté en précisant qu’il y avait encore du travail à faire en région.