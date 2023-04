Le décès des aînés modifie souvent une dynamique familiale

Je ne sais pas si la situation que je vais aborder est unique à moi-même et mon couple, mais j’aurais besoin de votre avis. Après le départ de mes parents (d’excellents parents, par ailleurs), pour ce qu’on appelle communément « un monde meilleur », ma famille s’est mise à se disloquer.

On s’est retrouvés chacun de notre côté. On ne se rend plus visite. Et l’entraide a foutu le camp. Sans parler d’une certaine forme d’indifférence, de jalousie ou même d’envie qui est apparue entre frères et sœurs. On cible celui ou celle qui a réussi le mieux, pour le ou la mettre de côté, comme sur l’accotement d’une route, pour faire une image que tout le monde va comprendre.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ça nous arrive à nous. Nos liens familiaux qui semblaient si forts se sont envolés à vitesse grand V. J’en suis à me demander si c’est moi qui m’imagine ça ou si c’est vraiment ce qui se passe. Ai-je tort ou raison de penser ainsi ? Comment composer avec une situation aussi absurde ? Sommes-nous la seule famille où ce genre de chose se produit ?

Dan

Certaines sociétés sont construites avec le ciment du lien familial comme principe moteur. Tous les membres, qu’ils soient aînés, père, mère, frères, sœurs, cousins, cousines et le reste, sont tissés serrés de manière à résister au départ des plus vieux. Mais dans d’autres sociétés, comme la nôtre par exemple, le ciment de la famille étant le père et la mère dont le but premier ayant été d’élever leurs enfants pour les rendre autonomes, il arrive que leur départ détricote ce lien complètement. Ça vous arrive à vous parce que le ciment de votre famille n’étant plus là, il n’y a plus de raison pour personne de faire semblant. Chacun choisit donc de poursuivre sa route autrement. Et malheureusement dans de tels cas, les différends les plus primaires ressortent.