Les propriétaires de PME travailleraient 59 heures par manque de personnel

Les propriétaires de petites ou moyennes entreprises (PME) au Canada travailleraient 59 heures par semaine pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, soit une semaine de huit jours.

• À lire aussi: Retards de construction et pénurie d’employés: des maisons des aînés au Québec presque vides

• À lire aussi: Main-d’œuvre: des jeunes de Katimavik en immersion à Québec

C’est ce qu’a révélé un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publié lundi.

Celui-ci établit que, en moyenne, les propriétaires de PME travaillent 54 heures par semaine. Toutefois, ceux qui connaissent des problèmes de pénurie de main-d’œuvre travailleraient environ 59 heures par semaine. De ces 59 heures, 20 serviraient à compenser le manque de personnel, soit 34%.

«L’incidence des pénuries se fait aussi ressentir à l’extérieur du travail. De nombreux propriétaires obligés de faire des heures supplémentaires n’ont pas de temps pour leurs proches, ce qui peut nuire à leur santé mentale et à leur bien-être», a affirmé Laure-Anna Bomal, économiste à la FCEI et coauteure du rapport.

Le rapport montre également que le nombre de PME affectées par les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle nationale a augmenté, passant de 55% en novembre 2021 à 59% en septembre 2022.

Les PME les plus touchées par les pénuries de main-d’œuvre se trouvent au Québec (66%), en Saskatchewan (62%) et au Manitoba (62%). Le Nouveau-Brunswick (52%), l’Alberta (55%) et l’Ontario (57%) sont les provinces les moins affectées.

Entre les secteurs, l’écart est encore plus marqué, le pourcentage des propriétaires affectés par les pénuries de main-d’œuvre travaillant plus d’heures atteint 84% dans l’hébergement et la restauration, et 82% dans l’agriculture.

«Considérant le vieillissement de la population, les pénuries s’accentueront si notre approche du marché du travail ne change pas. Il n’existe pas de solution miracle, mais les gouvernements peuvent faire leur part en instaurant des mesures ciblées comme la réduction du fardeau fiscal des propriétaires de PME pour leur permettre d’investir dans la rémunération des employés, la formation et l’automatisation», a assuré François Vincent, vice-président à la FCEI.

«Par ailleurs, la simplification des processus d’immigration peut aider les petites entreprises à recruter les employés dont elles ont besoin actuellement. Enfin, en réduisant la paperasserie, les gouvernements redonnent du temps aux entrepreneurs», a ajouté M. Vincent.