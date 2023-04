Les rappeurs québécois, nouveaux chouchous des publicitaires

En s’associant à Maxi et à Martin Matte dans la plus récente réclame de la chaîne d’alimentation, Koriass vient de s’ajouter à une liste de plus en plus longue de rappeurs québécois qui font de la publicité pour de grandes marques ou le gouvernement.

Loud et Ginette Reno pour Uber Eats, Alaclair Ensemble et la Ville de Laval pour les publicités «Mets du respect dans ton bac», et la campagne «Tous contre un» du gouvernement du Québec avec Loud, Sarahmée, Naya Ali et Zach Zoya alliés contre la COVID-19: les artistes de la scène hip-hop sont en train de devenir les chouchous des publicitaires.

Pourquoi les rappeurs? Pour rejoindre les jeunes.

«Les bannières sont condamnées à constamment devoir rajeunir leur image», dit Luc Dupont, professeur au département des communications de l’Université d’Ottawa.

«Pour les bannières d’alimentation, avec le temps, le public a forcément vieilli. Le recours aux vedettes a toujours bien fonctionné par le passé. Au Québec encore plus qu’ailleurs. C’est d’une efficacité prouvée.»

Des statistiques record

Depuis son lancement, dimanche soir, le rap de Koriass et Martin Matte qui vante la fraîcheur des produits de Maxi fait un tabac. Sur la page Facebook de Maxi, lundi après-midi, la vidéo de 1 min 40 s avait récolté 10 000 mentions «J’aime».

Selon l’agence de création LG2, qui conçoit les publicités de Maxi depuis 2016, il s’agit des meilleures statistiques de l’histoire de cette bannière.

La présence d’une jeune vedette québécoise dont la musique plaît aux jeunes serait une des raisons du succès de la réclame, avance Guillaume Bergeron, associé concepteur-rédacteur chez LG2.

«Il y a quelque chose de beau dans le fait de réunir deux générations dans une publicité. Ma mère va trouver ça drôle et les jeunes aussi. On rejoint un plus large public.»

Photo courtoisie, ©LG2.

Du bon vieux rap

L’idée de faire appel au rappeur Koriass est venue naturellement dans la tête du concepteur et de son équipe. Ils souhaitaient quelqu’un qui fait «du bon vieux rap classique comprenant des attaques de mots et des paroles parlées s’adressant directement à la caméra.»

Les clips «battles» tournés par Koriass avec l’humoriste Arnaud Soly, pendant la pandémie, les avaient particulièrement charmés.

En mars 2022, Maxi s’était associée avec la chanteuse Charlotte Cardin pour produire deux publicités humoristiques qui avaient également bien fonctionné, toujours avec leur porte-parole Martin Matte.

Photo courtoisie, ©LG2.

«S’associer avec des vedettes, c’est bien, mais il faut que ce soit bien fait, ajoute Guillaume Bergeron. Il faut créer une association avec des personnalités que les gens aiment et qui ne suscitent pas de sentiments contradictoires. Cela devient alors payant pour tout le monde: la marque et l’artiste.»

La version longue de la publicité avec Koriass et Martin Matte se retrouve sur la page Facebook de Maxi. À la télévision, la publicité sera partagée en deux parties de 30 secondes chacune.