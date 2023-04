Les scooters électriques sous surveillance

La recrudescence importante du nombre de scooters électriques fait en sorte que la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) envisage de nouvelles règles afin de faciliter la cohabitation sur les routes.

Questionné par Philippe-Vincent Foisy via QUB radio à savoir si on pouvait s’attendre à ne plus voir de scooters sur les pistes cyclables, M. Desrosiers a répondu que les provinces et les territoires peuvent eux même déterminer la définition d’un engin électrique ainsi que les règles d’utilisation de ce moyen de déplacement.

À titre d'exemple, il a parlé des scooters électriques avec de petites pédales. Il a précisé qu’ils correspondaient à la définition du vélo électrique donnée par Transport Canada, faisant en sorte que des fabricants ont étiré la définition.

// CO305

«Des vélos ont été vendus comme des vélos, même s’ils n’en étaient pas en les regardant de près. Le groupe de travail formé de la SAAQ, du ministère des Transports et différents partenaires a l'objectif de bien définir ce qu’est un vélo électrique.

«L’idée, c’est de bien les circonscrire pour éviter que des gens n’étirent la définition. Ce qui peut ressembler à un cyclomoteur risque d’être encadré dans une définition qui sera plus près du cyclomoteur que celle du vélo électrique. On ne veut pas corriger un problème et en créer un autre.»

Cohabitation difficile

Il y a quelques années, la SAAQ a analysé les accidents mortels impliquant des piétons. Récemment, un comité a été mis en place pour remettre à jour les données pour lesquelles les blessés graves sont pris en considération.

«On va regarder de façon plus précise le type de véhicules impliqués. C’est sûr que, plus le véhicule est gros, plus il y a d’angles morts aux intersections. On veut mettre notre niveau de connaissance à jour pour voir s’il y a des moyens à prendre», a affirmé M. Desrosiers.