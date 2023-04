Livres inspirants pour faire plaisir à maman

Il n’y a pas plus beau présent pour gâter maman que de lui offrir un moment de répit à parcourir les pages d’un livre qui touchera son cœur.

Voici quelques idées de lectures pour la fête des Mères.

La Couveuse de Marie-Claude Barrette

Quelques mois après avoir perdu un enfant à la naissance, Marie-Claude Barrette est de nouveau enceinte, mais la perte de liquide amniotique la nuit suivant une amniocentèse l’amène à faire un sacrifice qui en vaudra la chandelle: s’immobiliser pendant 133 jours, jusqu’à la naissance de Charles.

9,95$, editionslibreexpression.groupelivre.com

Gourmande! de Marina Orsini

L’actrice et animatrice Marina Orsini partage ses recettes de famille aux saveurs d’ici et d’Italie et nous convie à sa table en compagnie des femmes (sa mère, sa tante, sa cousine et sa grand-mère de cœur) qui ont contribué à nourrir la grande gourmande qu’elle est devenue.

39,95$, quebec-amerique.com

Ça va, maman? de Lory Zephyr

Minithérapie pour surmonter l’angoisse et la culpabilité maternelle, ce livre réunit des réflexions bienveillantes et inspirantes sur la famille, la charge mentale, l’identité, l’intimité, la communication et l’anxiété ainsi que des exercices et des autosoins pour retomber amoureuse de votre maternité.

29,95$, editionshomme.groupelivre.com

Mieux survivre à ta maternité de Maude Michaud

Tout ce qu’on n’a jamais osé écrire dans les livres sur la maternité se retrouve dans ce guide de survie, alors que l’autrice révèle «les vraies affaires» entourant les préoccupations parentales (grossesse, accouchement, allaitement, couple, etc.) en rappelant que la perfection n’existe pas.

22,95$, editionstrecarre.groupelivre.com

Le Petit Larousse des futures mamans sous la direction du Dr Anne Théau

Cet ouvrage dévoile une foule d’informations sur le développement du bébé, les transformations du corps de la future maman, les principaux examens médicaux, puis offre des conseils pour apaiser aux petits maux du quotidien, avoir une alimentation équilibrée, garder la forme, se préparer à l’accouchement, etc.

39,95$, editions-larousse.fr

Du cœur au ventre de Nathalie Lauzon

Ce livre rassemble des histoires de grossesses vécues par dix femmes publiques inspirantes, qui ont répondu sans tabous aux questions à la fois cocasses et intimes de l’autrice, afin que leurs confidences invitent les mamans à se souvenir, à se raconter et à se rassembler.

26,95$, quebec-amerique.com

Anne et l’enfant-vieillard de Francine Ruel

Ce roman d’autofiction ayant inspiré la série Anna & Arnaud raconte le parcours d’une mère qui tente de venir en aide à son fils perdu dans la drogue et vivant en situation d’itinérance depuis qu’il a subi un grave accident.

24,95$, editionslibreexpression.groupelivre.com

Maman équilibrée, famille en santé par Victoria Kult

Maman et coach en gestion de poids, l’autrice aide les femmes à trouver l’équilibre entre la vie de maman et celle de femme en santé, en se remettant en forme, en retrouvant la confiance en elles et en se sentant bien dans leur peau.

29,95$, boutique.pratico-pratiques.com

Cette lumière en nous par Michelle Obama

Après avoir publié Devenir, ses mémoires, Michelle Obama se base sur son expérience de mère, de fille, d’épouse, d’amie et de première dame, pour confier dans son plus récent ouvrage ses secrets et les ressources qu’elle déploie pour faire face aux aléas de la vie, surmonter les obstacles et s’accomplir en ces temps incertains.

39,95$, editions.flammarion.com

J’ai fait un humain de Gabrielle Caron

Animatrice de la série J’ai fait un humain sur QUB radio, l’humoriste Gabrielle Caron raconte son entrée dans la maternité, des premiers mois de grossesse à l’accouchement, en passant par le «shower», les cours prénataux et la dépression post-partum, entremêlant ses attentes et ses scénarios parfaits avec la réalité.

27,95$, editionstrecarre.groupelivre.com