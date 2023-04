LNH: ce vétéran de 842 matchs annonce sa retraite

Le défenseur américain Justin Braun a confirmé qu’il tirait sa révérence après une carrière de 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

L’arrière de 36 ans a passé ses 10 premières campagnes professionnelles dans le giron des Sharks de San Jose. Il a atteint la grande finale avec l’équipe californienne en 2016, mais a vu les Penguins de Pittsburgh soulever la coupe Stanley.

Même s’il a été le 11e joueur sélectionné le plus tardivement au repêchage de 2007, il est le 14e membre de sa cuvée ayant disputé le plus de matchs, tout juste devant un certain P.K. Subban.

Reconnu pour sa robustesse et ses qualités défensives, Braun n’a jamais récolté plus de 33 points en une saison. Il a terminé sa carrière avec un total de 34 buts et 199 points en 842 parties.

Le natif de Minneapolis a porté les couleurs des Flyers de Philadelphie lors des quatre dernières campagnes de sa carrière, à l’exception d’un bref passage de huit matchs de saison régulière et 19 rencontres éliminatoires avec les Rangers de New York, la saison dernière.

En 2022-2023, il a amassé deux mentions d’aide en 51 duels avec les Flyers.

Braun a encaissé tout près de 28 millions $ en salaire au cours de sa carrière.