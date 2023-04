L'Océanic congédie Serge Beausoleil

Bombe dans la LHJMQ : l'Océanic de Rimouski a congédié son entraineur-chef et directeur-général des 12 dernières années, Serge Beausoleil.

La nouvelle a d'abord été rapportée par le collègue Stéphane Leroux de RDS puis confirmée par l'Océanic par voie de communiqué de presse.

« Je tiens à remercier personnellement Serge Beausoleil pour son implication avec notre organisation depuis maintenant plus de 12 ans. Travailleur acharné, compétiteur hors pair et passionné comme il s’en fait peu, Serge aura fait sa marque dans l’histoire de notre équipe comme très peu de personne l’ont fait auparavant. Toutefois, après toutes ces années, je sentais que notre département hockey avait besoin d’une nouvelle direction pour l’avenir », a résumé le copropriétaire et président du conseil d'administration, Alexandre Tanguay.

Joint par le Journal, ce dernier a préféré ne pas commenter la nouvelle, préférant expliquer la décision lors d'une conférence de presse prévue à Rimouski, mardi matin. Pour l'heure, Danny Dupont occupera les fonctions de directeur-général par intérim de l'équipe.

Arrivé en poste en 2011, Beausoleil aura conclu son passage à Rimouski avec 487 victoires mais, surtout, une conquête de la coupe du Président en 2015.