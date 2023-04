Metallica enregistre les meilleures ventes pour un artiste rock depuis trois ans et demi avec «72 Seasons»

Quand on se demande si le rock est mort, on peut toujours compter sur Metallica pour raviver la flamme. Le groupe californien a vu son tout nouvel album, 72 Seasons, se hisser en deuxième place du palmarès Billboard 200, avec 146 000 exemplaires vendus à sa première semaine sur le marché. Il s’agit de la meilleure performance d’un artiste rock depuis plus de trois ans et demi.

• À VOIR : Metallica joue«Master Of Puppets» à l’émission de Jimmy Kimmel

La bande de James Hetfield et Lars Ulrich fait un retour en grande force avec cet album qui a été bien reçu par les critiques et le public. Selon le magazine Billboard, il s’agit d’une douzième entrée du groupe en carrière dans le top 10 du palmarès des ventes.

72 Seasons est l’album rock qui s’est le mieux vendu depuis Fear Inoculum, de Tool, en 2019. L’album s’est officiellement vendu à 134 000 exemplaires durant sa première semaine. Et le Billboard a ajouté 12 000 exemplaires à ce total en calculant une équivalence pour près de 16 millions d’écoute du disque sur les plateformes de streaming.

Sur l’agrégateur Metacritic.com, qui comptabilise les critiques professionnelles, 72 Seasons a une moyenne de 77/100 avec 17 critiques favorables sur 19. Le magazine Rolling Stone lui a entre autres attribué quatre étoiles.

C’est le chanteur country, Morgan Wallen, qui trône toujours en tête du palmarès Billboard 200 pour une septième semaine consécutive, avec son album One Thing at a Time.