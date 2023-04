Nouveau départ: une famille cubaine vit enfin son rêve à Saint-Gabriel-de-Brandon

Une famille cubaine réalise son rêve : celui de s'installer au Québec pour fuir la vie difficile de leur pays. Après un et demi de démarches et d'attente, ils vivent finalement dans leur appartement quatre et demi à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Une opportunité unique, selon la mère, Daira Canas Gil, d'améliorer leur vie.

«Elle dit que souvent les gens ont peur de faire le pas vers l'avant pour faire ces processus-là parce que c'est vrai que c'est beaucoup, c'est complexe, ça peut faire peur, mais que pour le bien des enfants, ils l'ont fait et elle comprend aussi que ce n'est pas tout le monde qui arrive avec ce luxe-là pour reprendre ses mots», a indiqué une amie de la famille qui agit en tant qu'interprète, Gabrielle Hogue Pâquet.

Un appartement meublé, des vêtements, des jouets... Des dizaines de personnes se sont mobilisées pour leur offrir un nouveau départ par le biais des médias sociaux.

«C'est à travers nos journées de congés de venir ici, de faire des voyages... Nous on habite sur la rive sud. Préparer le logement... Ç’a été beaucoup d'investissement de temps», a souligné le conjoint de Gabrielle Hogue Pâquet et aussi ami de la famille, Marc-André Boucher.

«On a eu la chance d'avoir des gens autour de nous. Ma famille, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas qui, via les réseaux sociaux, nous ont contactés pour nous dire : ''moi j'ai ça à donner, moi je veux vous aider''. Il y en a qui avaient du matériel, il y en avait qui avaient des dons monétaires, d'autres avaient du temps», a ajouté Mme Hogue Pâquet.

Avant même d'avoir mis les pieds au Québec, le couple avait déjà déniché du travail au restaurant Ma Cuisine, en plein cœur du village de Saint-Gabriel.

«On a su que Dayron était un chef cuisinier et que nous, on allait perdre notre chef cuisinier donc, moi j'ai dit à Gabrielle : ''si on fait venir Dayron, il n'est pas question qu'on ne fasse pas venir la maman et les deux enfants!''», a avoué l'administratrice et secrétaire du restaurant, Manon Lépine.

Daira débutera comme aide-cuisinière, à la préparation de la nourriture. Dès qu'elle aura appris quelques mots en français, elle passera à la salle à manger.

En attendant, ça prendra beaucoup d'adaptation ne serait-ce que pour savoir comment bien réaliser des choses qui nous paraissent banales dans la vie comme faire fonctionner les électroménagers.

Les enfants sont inscrits à l'école, la francisation est imminente. Tout pour que leur nouvelle vie puisse commencer du bon pied.