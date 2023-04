Où sont les femmes?

Je suis à la veille de publier un avis de recherche sur les pintes de lait : « Nous déplorons la disparition du mot “femme” de l’espace public.

La dernière fois qu’il a été vu, il désignait la moitié de l’humanité. Mais il se déplace maintenant incognito sous différents pseudonymes, comme “personne avec un utérus” ou “personne avec un vagin” ou “personne avec une vulve”.

Si vous le retrouvez, veuillez contacter le Conseil du statut de la femme ou la ministre responsable de la Condition féminine. »

LA SERVANTE ÉCARLATE LIBÉRALE ?

Quand j’ai vu un député libéral demander d’enlever le mot « femme » du projet de loi 12 sur les mères porteuses et la grossesse pour autrui, il a fallu que je me pince.

Je pensais vraiment que j’étais en train de regarder un (mauvais) épisode de la série dystopique La servante écarlate : un homme rétrograde qui souhaite voir les femmes disparaître de l’espace public. Pas en les recouvrant d’un chapeau et d’une cape rouges, mais en les effaçant carrément de notre système juridique.

Quand j’ai lu sur Twitter que la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, accusait la CAQ de manquer de « compréhension et d’inclusion » parce que le ministre Jolin-Barrette refusait d’effacer le mot « femme », j’avais l’impression d’entendre Serena, la femme du Commandant Waterford, qui est toute contente d’opprimer allègrement ses consœurs.

Le lendemain, on adoptait une résolution pour que « l’Assemblée nationale reconnaisse que la population du Québec est composée de plus de 50 % de femmes, qu’elle réitère l’importance de conserver le mot “femme” dans les lois québécoises, qu’elle reconnaisse que les femmes donnent naissance par le biais d’un accouchement et qu’elle rejette toute tentative d’invisibiliser les femmes du corpus législatif québécois ».

En lisant ça, je me pensais dans une pièce surréaliste, Ionesco ou Beckett, mettant en scène une société où l’on doit rappeler à tous que l’eau est mouillée ou que le soleil se lève à l’est.

J’ai lu récemment un échange complètement délirant dans un magazine. Dans un long article sur l’hygiène féminine, une jeune chroniqueuse parle des « personnes possédant une vulve ». Et un médecin lui répond en parlant aussi de « personnes possédant une vulve ».

Et où ai-je lu ça ? Dans le magazine ELLE Québec, qui est, je le rappelle, un magazine FÉMININ. Le médecin qui utilise ce vocabulaire est... une femme médecin, dois-je préciser. Comment quelqu’un qui connaît aussi bien la biologie peut-il se résoudre à utiliser un terme aussi absurde que « personnes possédant une vulve » au lieu de dire « femme » ?

Vous avez vu ce que JK Rowling a tweeté hier ? « Terribles nouvelles, que je sens que je dois partager avec vous. Des militants tentent d’organiser un autre boycottage de mon travail, cette fois contre la série télé Harry Potter. Vu qu’une personne avertie en vaut deux, j’ai pris mes précautions en accumulant une grande quantité de champagne ».

Vous vous rappelez quel est le supposé crime commis par l’auteure de Harry Potter ? Elle avait dénoncé la disparition du mot « femme ».

UN MAGAZINE IELLIEN ?

Je comprends parfaitement le désir d’inclusion. Mais quand l’inclusion exclut les femmes, je débarque. Et quand un vocabulaire surréaliste se retrouve dans un magazine féminin, je m’insurge.

ELLE Québec devrait combattre de toutes ses forces ce lent glissement sémantique qui invisibilise les femmes.

Va-t-on devoir changer le nom du magazine pour IEL Québec ?