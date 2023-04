Recycler nos minéraux d’avenir

Du lithium au graphite, en passant par le cuivre ou les terres rares, la demande pour ce qu’on appelle les minéraux critiques et stratégiques est en hausse constante, pour fabriquer des cellulaires, des autos électriques ou des éoliennes.



Or, même si le sous-sol québécois en regorge, ces ressources indispensables à l’électrification de l’économie ne sont pas infinies. Le gouvernement a donc lancé en 2020 le Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, qui vise notamment à développer une économie circulaire des minéraux d’avenir. L’idée est d’encourager le recyclage de ces minéraux, afin de les réutiliser davantage et donc réduire notre empreinte écologique