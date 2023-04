Rocket de Laval: place aux Roy, Kidney et Mailloux

La saison du Rocket de Laval vient à peine de se terminer que ses dirigeants sont déjà en train de faire des plans pour l’an prochain. Comme c’est toujours le cas dans la Ligue américaine de hockey, on peut s’attendre à plusieurs mouvements de personnel au sein du club-école du Canadien.

Lorsqu’on regarde la formation de Jean-François Houle, on peut voir qu’il y a plusieurs joueurs qui seront de retour. Leurs contrats avec l’organisation du Canadien sont encore valides. C’est le cas de plusieurs, comme William Trudeau, Jan Mysak, Jayden Struble et Xavier Simoneau.

Les dossiers de Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylonen, Emil Heineman et Cayden Primeau seront étudiés attentivement par le Canadien au prochain camp d’entraînement. Les deux premiers ont laissé une bonne impression à Montréal alors que les deux autres devront forcer la main pour se faire une place au sein du grand club.

Heineman pourrait mêler les cartes. Le Suédois a joué du bon hockey dans les dernières semaines de la saison à Laval. Il a prouvé qu’il est prêt à faire le saut en Amérique du Nord l’an prochain.

Selon les prévisions, le Rocket pourrait accueillir quatre espoirs du Canadien: trois attaquants et un défenseur. Owen Beck, Joshua Roy, Logan Mailloux et Riley Kidney auront la tâche de répéter leurs exploits des rangs juniors. Une première saison chez les professionnels, ce n’est pas toujours évident pour de jeunes joueurs. Ça vient souvent avec des hauts et des bas.

Voici la liste des joueurs qui pourraient partir et de ceux qui pourraient jouer avec le Rocket pour la saison 2023-2024:

Ils ont des chances de passer dans la LNH

· Rafaël Harvey-Pinard

· Jesse Ylonen

· Emil Heineman

· Cayden Primeau

Ils pourraient partir

· Danick Martel

· Peter Abbandonato

· Madison Bowey

· Corey Schueneman

· Frédéric Allard

Ils pourraient revenir aux bonnes conditions

· Anthony Richard

· Gabriel Bourque

Ils seront là l’an prochain

· William Trudeau

· Jayden Struble

· Pierrick Dubé

· Xavier Simoneau

· Mitchell Stephens

· Jan Mysak

Des espoirs qui vont débarquer

· Logan Mailloux

· Owen Beck

· Joshua Roy

· Riley Kidney