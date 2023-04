Sainte-Marthe-sur-le-Lac: une enseignante de 1re année terrorise ses élèves

Une enseignante de première année d’une école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ferait vivre un véritable calvaire à ses élèves. C’est ce que démontrent des enregistrements extrêmement compromettants obtenus en exclusivité par QUB radio.

Inquiet des histoires d’horreur que racontait son enfant lorsqu’il rentrait à la maison, un parent a décidé de prendre les choses en main. Il a enregistré plusieurs jours de classe à l’aide d’un appareil caché dans le sac à dos.

«Avec les jeunes enfants, il faut en prendre et en laisser, a expliqué le parent. Mais là, les histoires revenaient souvent, il fallait que je sache ce qui se passait vraiment.»

Ce qu’il a entendu lui a glacé le sang. Plusieurs dizaines de fois par jour, on peut entendre l’enseignante crier, hurler, menacer, intimider, user d’un langage inapproprié et même de violence verbale, tout cela dirigé directement envers les élèves de 6 et 7 ans. À au moins deux occasions, elle semble se moquer directement d’un enfant en employant un ton dénigrant.

Écoutez Marwah Rizqy, députée de St-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Éducation en entrevue avec Benoit Dutrizac, via QUB radio :

Des traces chez les élèves

Ce comportement semble avoir traumatisé certains jeunes. Un autre parent a expliqué qu’un soir, alors que son enfant venait de terminer un devoir qui semblait très satisfaisant, il a tout de même insisté pour le refaire parce qu’il «n’avait pas suivi à la lettre les instructions de son enseignante.» Lorsque ses parents ont tenté de le convaincre que le travail répondait aux attentes, il s’est mis à pleurer, puis a fini par tout recommencer, mentionnant que « la professeure ne serait pas contente.»

Où est la direction?

Selon une de nos sources, le comportement de l’enseignante est connu au sein de l’établissement scolaire, et même dans d’autres écoles de la région. On peut se demander comment personne n’a entendu les hurlements dans les corridors. Pourtant, rien ne semble avoir été fait du côté de la direction pour régler la situation.

Nous avons tenté de savoir si des plaintes avaient été déposées envers l’enseignante de première année. Le directeur de l’établissement scolaire n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. Quant au Centre de services scolaire des Mille-Îles, on nous a seulement répondu que le dossier d’un employé est confidentiel.