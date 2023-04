Succès de «Super Mario Bros. le film»: le grand retour des films d’animation

La pandémie avait relégué l’animation aux plates-formes numériques. Mais le succès spectaculaire – et mondial – de «Super Mario Bros. le film» au box-office avec 377 millions $US pendant le congé pascal permet d’envisager le reste de 2023 avec une sérénité retrouvée.

Depuis l’excellent «Le chat potté: le dernier vœu» le 21 décembre 2022, aucun film d’animation américain n’avait été présenté en salle. Les enfants et les familles friands de longs métrages hollywoodiens avaient dû ronger leur frein... heureusement, chez nous «Katak, le brave béluga» – plus de 1,4 million $ de recettes – avait permis de patienter.

Trois ans de vaches maigres et de flops...

Impossible de le nier, la pandémie a fait mal au cinéma et plus particulièrement aux longs métrages familiaux, films d’animation en tête. Il suffit de voir la manière dont le géant du domaine – les studios Disney/Pixar – a choisi de gérer ses sorties en 2020, 2021 et 2022 pour comprendre à quel point la situation est préoccupante. Le remarquable «Âme» sorti directement sur Disney+ le 25 décembre 2020? 121 millions de recettes pour un budget de 150 millions. «Raya et le dernier dragon», sorti simultanément en salle et via Disney+ en mars 2021? 130,4 millions $US de revenus contre plus de 100 millions de budget. L’année 2022 n’a pas été meilleure pour les studios de la souris: «Alerte rouge», sans box-office puisque sorti uniquement via Disney+ en mars 2022 et «Lightyear», sorti au cinéma en juin 2022, flop retentissant avec ses 226,4 millions $US au box-office contre un budget de 200 millions $US. Entre le ralentissement du box-office des films Marvel, celui des films d’animation et la cannibalisation des revenus des longs métrages par les nombreuses plates-formes numériques, on ne peut donc pas s’étonner que Disney procède à trois vagues de mises à pied échelonnées au cours de 2023 avec un objectif global de suppression de... 7000 postes.

Il faut se tourner vers les autres studios pour trouver une lueur d’espoir dans ce tableau où domine la grisaille. L’excellent «Les Minions 2: il était une fois Gru» sorti sur les écrans des salles obscures en juillet 2022 a engrangé pas moins de 940,5 millions $US (oui, oui, les bonshommes jaunes ont frôlé le milliard), explosant ainsi les prévisions les plus optimistes. «Sonic 2», en avril 2022, a dépassé les 400 millions $US de revenus pour un budget compris entre 90 et 110 millions $US. Et «Le chat potté: le dernier vœu» a amassé 482,5 millions $US pour un budget fort raisonnable d’environ 90 millions.

Preuve, s’il en fallait une, que les familles cinéphiles sont au rendez-vous malgré l’inflation lorsque le long métrage en vaut la peine.

De tout pour tous

De fait, avec les records fracassés par «Super Mario Bros. le film», les studios poussent un soupir de soulagement. Du côté des super héros animés, «Spider-Man: À travers le Spider-Verse» prendra les salles d’assaut le 2 juin prochain. Pixar espère renouer avec le succès et les honneurs avec son «Élémentaire», à l’affiche le 16 juin, et dans lequel des enfants rencontrent des créatures des quatre éléments. Les producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg jouent, eux, sur la nostalgie des années 1980 avec leur «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» animé le 4 août. Attention à la folie en novembre prochain avec «Trolls 3: Trolls Band Together», suite du second volet sorti en avril 2020 simultanément dans quelques cinémas et en VSD. Le 22 novembre, Disney tentera, pour sa part, de faire mentir les chiffres des années précédentes. Car le studio fête son centenaire cette année et compte, avec «Wish» renouer avec la magie. Quant à Noël, il sera sous le signe de «Migration», oeuvre animée des studios Illumination, bien connus des admirateurs pour leurs merveilleux «Minions», et s’intéresse aux vacances pour le moins originales d’une famille de canards.