Tennis: Eugenie Bouchard aux portes du tableau principal à Madrid

Eugenie Bouchard a profité d'un abandon pour triompher lors de son premier match de qualification en vue du tournoi de la série 1000 de Madrid, lundi.

La Montréalaise a disposé de l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, 102e raquette mondiale, en deux manches de 6-1 et 4-1.

À lire aussi: Statu quo pour Félix Auger-Aliassime

À lire aussi: Iga Swiatek couronnée à Stuttgart



Visiblement pas au sommet de sa forme, l’athlète de 26 ans a abdiqué après 1 h 25 min de jeu. Elle a reçu de l'aide médicale alors qu'elle tirait de l'arrière 3-0 en deuxième manche, puis a déclaré forfait quelques minutes plus tard, possiblement malade.



Il s’agit d’une défaite coûteuse pour Sorribes Tormo, qui pointait au 32e échelon il y a un peu plus d’un an. Elle devrait chuter de plusieurs rangs, puisqu’elle avait atteint les quarts de finale de cet événement présenté sur sa terre natale, en 2022.



Bouchard (285e) a profité du manque d’opportunisme de sa rivale et de ses largesses au service pour triompher. Sorribes Tormo n’a remporté aucun des six échanges qu’elle a amorcés à sa deuxième tentative et a laissé filer les cinq balles de bris qu’elle s’est offertes.



La Québécoise a aussi su décourager sa rivale en ravissant les trois premiers jeux des deux manches disputées.



Bouchard, ex-finaliste du tournoi de Wimbledon, participe à une quatrième compétition en 2023. Elle n’a pas atteint les quarts de finale d’un événement en simple depuis celui de Pune, en Inde, en septembre dernier.



Elle pourrait obtenir son billet pour le tableau principal à Madrid en disposant de l’Américaine Elizabeth Mandlik (147e), mardi.