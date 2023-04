Tout le monde déteste les ennemis de la police

C’est Hadi Hassin, de Radio-Canada, qui a rapporté les événements sur Twitter.

Dans le cadre du Jour de la Terre, à Montréal, on a vu des manifestants scander le slogan «Tout le monde déteste la police».

Ils s’étaient rassemblés autour d’un feu de ville manifestement improvisé par des antifas et autres militants associés à l’ultragauche.

Antifas

Il vaut la peine de commenter cette scène, en rien anecdotique. La mouvance «antifa», très mal nommée, prétend se mobiliser contre le «fascisme», une idéologie morte depuis plus de 70 ans, et qui ne trouve plus d’adeptes ailleurs que dans les marges les plus débiles de notre société.

Pour survivre, la mouvance antifa assimile au fascisme le nationalisme, le conservatisme, le capitalisme, et même l’idée selon laquelle l’humanité serait composée de deux sexes.

Les antifas d’aujourd’hui ne sont pas les ennemis du fascisme, mais les ennemis de la démocratie et de l’ordre social dans ses fondements les plus élémentaires.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

C’est pour cela, d’ailleurs, qu’ils détestent la police et hurlent dans la rue que tout le monde la déteste avec eux.

Dans leur esprit, les policiers ne sont pas les gardiens de nos libertés, mais des intérêts exclusifs de la classe dominante.

Ils ont un objectif: insulter les policiers, les attaquer, les agresser, jusqu’au jour où l’un d’entre eux dérapera. Ils pourront alors se plaindre de la «brutalité policière», avec le fantasme de voir la société s’embraser, virer au chaos, et donner sa chance aux révolutionnaires.

Violence

Mais il faut le dire clairement à ces casseurs: le monde ne déteste pas la police, et apprécie qu’elle prenne des risques pour assurer la sécurité du commun des mortels.

Mais le monde déteste les antifas et les fanatiques d’ultragauche violents qui polluent la vie, détruisent la propriété et cherchent à censurer ceux qui ne pensent pas comme eux.