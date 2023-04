Trois embûches fréquentes lors d’une succession et comment les affronter

Au décès d’un proche, il faut non seulement composer avec le deuil, mais certains devront aussi faire face à des situations complexes ou délicates.

Le notaire Michel Beauchamp, spécialisé dans la liquidation des successions et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, en démystifie quelques-unes.

2. Testament «perdu» ou inexistant

Il arrive que l’on ne sache pas où le proche décédé a rangé son testament ni même s’il en a rédigé un.

Un testament peut être préparé par un notaire ou un avocat. Le premier a l’obligation de conserver l’original du testament en lieu sûr et de l’inscrire au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec.

Un testament rédigé par un avocat peut être conservé à son cabinet et inscrit au Registre des testaments et mandats du Barreau du Québec. Cette inscription est toutefois volontaire et non obligatoire.

Pour savoir si le défunt a un testament, on peut faire une demande aux registres respectifs de la Chambre des notaires ou du Barreau. Cette démarche coûte 17,50 $ et il vous faudra fournir une copie de l’acte de décès ou du certificat de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.

«S’il s’agit d’un testament olographe, il sera très difficile de le retracer si les proches ne savent pas où il se trouve. Si on présume qu’il n’existe pas de testament ou que l’on n’en découvre aucun, dans ce cas, ce seront les règles de dévolution légale qui s’appliqueront aux biens du défunt», explique Me Beauchamp.

2. Succession insolvable

Au décès d’un proche, il peut y avoir de bien mauvaises surprises. Le notaire et expert Michel Beauchamp a lui-même été témoin de plusieurs revirements de situation.

«Des enfants qui croyaient que leur père ne manquait pas d’argent et n’avait pas de difficultés financières en raison de son train de vie ont été très étonnés d’apprendre au moment de sa disparition qu’en fait, il était très endetté», illustre-t-il.

C’est pourquoi avant d’accepter une succession, il est primordial de savoir de quoi il retourne.

En effet, une succession peut être insolvable s’il y a davantage de passifs que d’actifs. Vous pouvez alors renoncer à la succession, ce qui signifie que vous refusez les dettes, mais également les biens de la personne décédée. Il est possible de conserver certains objets et souvenirs sans valeur.

Sachez que vous disposez de six mois pour renoncer à une succession à partir de la date de connaissance du décès. De plus, il faut être très prudent et ne pas poser certains gestes comme s’approprier des biens du défunt (une voiture, par exemple), car sinon vous serez considéré personnellement comme responsable de toutes les dettes, même si la personne décédée n’avait pas assez de biens pour les rembourser.

En tout état de cause, consultez un notaire ou un avocat qui préparera les documents nécessaires.

En cas de succession insolvable, vous pourriez aussi nommer un syndic autorisé en insolvabilité en tant que liquidateur. Ce dernier mettra la succession en faillite et se chargera de gérer les biens et les dettes.

3. Assurer l’équité en cas de dons du vivant

Plusieurs parents donnent un coup de pouce financier à leurs enfants, que ce soit pour les aider à acquérir leur première propriété ou les aider à se lancer en affaires par exemple. Mais au moment du décès, si rien n’a été prévu dans le testament, les enfants qui n’ont pas reçu d’argent du vivant de leurs parents peuvent trouver la situation injuste.

«Si rien n’est mentionné dans le testament, une bonne façon d’assurer l’équité est de faire signer une reconnaissance de dettes à l’enfant à qui on a donné de l’argent de son vivant», précise Me Beauchamp. Sur ce document, on précise le montant et que celui-ci sera remboursable au décès et imputé de la part d’héritage.

Autre cas de figure : un des enfants a été autorisé à résider gratuitement pendant plusieurs années dans une propriété appartenant au parent. Si rien n’est spécifié à cet égard dans le testament, au décès, le logement reviendra à tous les enfants. Ils peuvent dès lors revendre leur part à leur frère ou sœur qui y habite déjà, ou s’il ne veut pas l’acquérir, le mettre en vente sur le marché.