Une dernière semaine pour Gildor Roy à «La tour»

Gildor Roy aurait souhaité que l’aventure de La tour se poursuive l’automne prochain parce qu’il a eu «beaucoup de plaisir» sur le plateau avec ses «voisins» Hélène Bourgeois Leclerc et Alexandre Barrette, ainsi qu’avec les nombreux invités reçus chez lui depuis septembre dernier.

Après une seule année dans son «condo» racheté à Patrick Huard, le sympathique grand gaillard doit déjà faire ses boites et passer à un autre projet. Remarquez qu’en 40 ans de carrière, Gildor Roy s’est habitué aux cycles qui marquent le début comme la fin de ses engagements, sauf que dans le cas de «La tour», il ne s’attendait pas du tout à ce que TVA «déplogue» l’émission.

«C’est le fun de rencontrer des gens, de jaser avec eux, d’apprendre des affaires, il n’y a pas de meilleure job au monde, mais bon, je comprends les circonstances», a-t-il dit à l’Agence QMI.

«Je pense que dans le paquet de coupes qu’il a à TVA, ils ont dû choisir de couper des shows qui sont plus coûteux que d’autres. Et il y a le fait que la télé change. Les gens enregistrent Indéfendable, STAT et un paquet d’autres choses, et à un moment donné il faut qu’ils les écoutent ces émissions. C’est le fun d’avoir de multiples plateformes et tout, mais ça s’autocannibalise. Mais c’est correct, je comprends, je n’en veux pas à personne.»

Après les six ans passés sur le plateau de District 31 dans la peau du commandant Chiasson, Gildor Roy voyait dans La tour une opportunité de faire un «reset» et de renouer avec les interviews.

«J’étais parti pour la gloire, j’aurais vraiment continué», a-t-il dit, ajoutant que La tour lui a permis de renouer avec beaucoup de personnalités qu’il n’avait pas eu la chance de croiser depuis un bail.

Une dernière semaine qui débute avec Ginette Reno

Pour sa dernière semaine dans La tour, Gildor Roy accueille ce lundi la grande Ginette Reno, qui a lancé coup sur coup son autobiographie Ginette et l’album C’est tout moi. «Elle n’était pas supposée chanter, mais il y a un piano, et quand Christian Marc Gendron s’est assis au piano, Ginette nous a fait tout un show!»

Mardi, ce sera au tour de Patrice L’Écuyer, Mélanie Maynard et Mike Ward de faire une saucette chez Gildor, avant Chantal Machabée et Pierre-Yves Lord mercredi.

GUILLAUME PICARD / AGENCE QMI

Enfin, jeudi, pour la grande finale, Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois Leclerc seront aux côtés de Gildor. «Je sais que je vais chanter dans la finale, je sais qu’il va se passer quelque chose qui ne s’est jamais passé en trois ans, ça va être tripant pour les téléspectateurs. Il y aura sûrement des invités, mais mes invités comme tels seront Alexandre et Hélène, parce qu’on n’a jamais pris la peine de vraiment jaser, juste nous. Je vais leur dire ce que je pense d’eux autres!» (rires)

Plusieurs projets inscrits à son agenda

À la fin de l’été, Gildor Roy tournera un film, puis son agent négocie sa participation dans une série télé tournée cet automne. Il ne peut parler des deux projets pour l’heure. Il veut aussi profiter de l’éclaircie dans son agenda pour prendre part à des émissions comme La belle tournée, à TVA, et se consacrer à la musique, une passion qui n’a jamais cessé de l’habiter.

«Je suis privilégié, car le téléphone s’est mis à sonner dès le lendemain de l’annonce de la fin de La tour», a raconté l’artiste qui célébrera son 63e anniversaire de naissance le 11 mai prochain.

PHOTO COURTOISIE

Gildor aimerait jouer dans un projet teinté d’horreur et de suspense, et même camper une drag queen. «Je suis dû pour jouer une drag queen et raconter des histoires aux enfants! (rires)», a mentionné celui qui s’est déjà déguisé en «grande rousse costaude» dans Karmina 2.

Produite par Trio Orange, La tour entreprend sa toute dernière semaine ce lundi, à 19 h 30, à TVA.