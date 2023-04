Une expérience multisensorielle à découvrir le mois prochain dans le Vieux-Port de Montréal

Si vous avez toujours rêvé de visiter l’espace, mais que la carrière d’astronaute n’est pas envisageable pour vous, sachez que vous pouvez vous envoler vers le cosmos sans même quitter la Terre.

Après avoir enchanté plus de 250 000 visiteurs, Space Explorers : L’INFINI, qui sera présentée dans le Vieux-Port de Montréal dès le 3 mai prochain, vous propose une expérience immersive, interactive et captivante qui vous transporte à bord de la Station spatiale internationale (SSI).

Une expérience immersive grand public

Crédit : Melissa Taylor

Créée par les entreprises montréalaises Studio PHI et Felix & Paul Studios, l’expérience immersive, inspirée des missions de la NASA, transgresse la frontière entre l'imaginaire et la réalité.

Bien sûr, de nombreux films et documentaires (ou même les récentes photos du télescope James Webb !) vous plongent dans l’espace, une image à la fois.

Pourtant, Space Explorers : L’INFINI va encore plus loin en permettant au public de vivre la vie d’astronaute à travers des vidéos de réalité virtuelle à 360 degrés (jamais vues auparavant !) captées dans l’espace grâce à des caméras installées à l’extérieur de la Station spatiale internationale. Elle vous permet, entre autres, d’admirer des vues à couper le souffle de la Terre et de l’espace.

Tout au long du parcours immersif, vous serez plongé dans le quotidien des astronautes comme si vous y étiez. L’expérience vous offre un accès unique à des moments intimes de la vie dans l’espace. À la fin du parcours, vous aurez même l’impression de faire partie de l’équipage !

Dans le quotidien des astronautes

Crédit : Space Explorers : L’INFINI

Le parcours de Space Explorers : L’INFINI se fait en plusieurs étapes :

1. Transportez-vous dans une ascension musicale, lumineuse et graphique qui vous amène dans l’espace en compagnie des astronautes Jessica Meir et Anne McLain. Vous récupérerez ensuite un casque de réalité virtuelle qui vous permettra de débuter votre voyage dans l’espace.

2. Entrez à bord d’une reproduction 3D de la Station spatiale internationale. Vous pourrez explorer librement l’intérieur et l’extérieur, en plus de pouvoir interagir avec les astronautes qui vous raconteront leur parcours personnel. Des sphères lumineuses réparties autour de la station vous permettent d’accéder à des vidéos exclusives tournées dans l’espace. Vous serez en mesure d’observer le quotidien des astronautes : ils et elles jardinent (eh oui !), pratiquent du sport, réparent leur habitat, discutent et bien plus encore !

3. Découvrez la toute première sortie extravéhiculaire dans l’espace captée en réalité virtuelle. Celle-ci a été filmée en dehors de la SSI : vous pourrez observer le sublime paysage de notre planète et des étoiles qui l’entourent.

4. Assistez au lancement de la fusée Artemis I de la NASA, qui s’envole vers la Lune à des fins d’exploration. Vous serez aux premières loges de ce décollage historique !

Envolez-vous vers l’espace sans quitter la Terre grâce à l’expérience immersive Space Explorers : L’INFINI, dès le 3 mai prochain dans le Vieux-Port de Montréal.