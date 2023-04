Voici pourquoi Phillip Danault n’aurait jamais dû quitter Montréal

L’attaquant québécois Phillip Danault n’aurait jamais dû quitter Montréal. L’opposition que livrent les Kings de Los Angeles à Connor McDavid et ses Oilers d’Edmonton, au premier tour des présentes séries éliminatoires de la LNH, le rappelle vivement aux partisans du Canadien.

Le duel étant à égalité 2-2, Danault effectue du bon boulot, alors qu’il doit affronter régulièrement à McDavid sur la patinoire, à forces égales.

Selon les données du site web spécialisé naturalstattrick.com, le Québécois a joué pendant plus de 41 min face à McDavid, à cinq contre cinq, durant les quatre premiers matchs de la série. Danault a ainsi la lourde mission de freiner la grande vedette des Oilers, en étant aidé de ses ailiers Trevor Moore et Viktor Arvidsson, sans oublier le vétéran défenseur Drew Doughty.

Un travail colossal

McDavid a bien obtenu six points depuis le début des séries, mais quatre d’entre eux ont été inscrits en supériorité numérique. Les deux seuls buts du numéro 97 ont d’ailleurs été marqués sur le jeu de puissance. Il va sans dire que Danault, employé au centre, effectue un travail colossal contre celui qui est considéré comme le meilleur joueur de la LNH.

Pour ajouter au portrait, Danault a lui-même récolté quatre points en autant de parties face aux Oilers. Dans la partie disputée dimanche soir, le Québécois a obtenu deux mentions d’aide dans une défaite de 5 à 4 des Kings en prolongation. Il a par ailleurs terminé la soirée avec un différentiel de +2.

Grave erreur de Bergevin?

Le plus ironique dans la situation de Danault, c’est qu’il évolue avec les Kings, où l’ancien directeur général du Canadien Marc Bergevin occupe un rôle de conseiller senior auprès du DG, Rob Blake.

C’est justement Bergevin qui avait préféré offrir un lucratif contrat de six ans pour 39 millions $ à Brendan Gallagher, plutôt que de retenir les services de Danault. Ce dernier allait finalement s’entendre avec les Kings, en juillet 2021, pour six saisons et un montant de 33 millions $.

Danault et les Kings seront maintenant à Edmonton, mardi soir, pour le cinquième match de la série face à McDavid et ses Oilers.

Dans un texte du collègue Jean-Nicolas Blanchet publié dimanche, le nom de Phillip Danault figure justement parmi les partenaires parfaits pour jouer aux côtés de Cole Caufield et Nick Suzuki. Dans la catégorie «LES MEILLEURS CHOIX SI C’ÉTAIT UN JEU VIDÉO (ET QUE TOUT LE MONDE POUVAIT JOUER À L’AILE)».