BOYER (née MANTHA)

Marie-Claire



Marie-Claire Boyer, décédée le 19 avril 2023, épouse de feu Gérard Boyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse, Jacques (Linda Sabourin), Jasmine et Pierre (Francine Tauzin), ses petits-enfants, Amélie (Adam Klevinas), Manuel (Alexandra Sammons) et Jessica ainsi que ses arrière-petits-enfants, Jacob, Alicia, Théo et Emmy. Elle laisse également dans le deuil les enfants de son conjoint feu Raymond Labrosse soit Guy (Chantal) et Suzie (Eddy), leurs enfants Gabriel, Alexis et Félix, son frère Germain, de nombreux neveux, nièces et amis (es).Claire fut enseignante durant les années 1950 dans les écoles de l'Outaouais et des Laurentides. Après avoir éduqué ses quatre enfants, elle est retournée sur le marché du travail. Pendant plus de vingt ans elle a occupé les emplois de préposée à la cafétéria puis d'aide de service au laboratoire de l'Hôpital de Lasalle.La famille vous accueillera le vendredi 28 avril 2023 entre 12h30 et 15h30 auSuivra ensuite une cérémonie en la chapelle du complexe.La famille tient à souligner le dévouement du personnel de la Résidence pour personnes âgées Le Cavalier, du CLSC de Lasalle et du Centre d'hébergement de Lasalle.Au lieu de fleurs, un don à la Clinique d'urologie de la fondation du CHUM ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Marie-Claire Boyer (née Mantha).