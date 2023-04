4 millions de visionnements pour «Indéfendable» sur TVA+

La quotidienne judiciaire Indéfendable a cumulé plus de 4 millions de visionnements sur TVA+ au cours du premier trimestre de 2023, ce qui en fait la production la plus populaire de la plateforme vidéo gratuite du Groupe TVA.

La première saison de la série mettant en vedette Nour Belkhiria, Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Delorme et Michel Laperrière se conclut ce jeudi, mais les Québécois qui ne l’ont pas encore vue ou qui ont pris du retard pourront rattraper les épisodes via TVA+.

Avec de tels chiffres, il n’est pas étonnant que TVA+ ait enregistré un bond de plus de 30 % de ses visionnements de janvier à mars, par rapport à la même période de l’an dernier.

Les autres productions les plus populaires sur TVA+ sont Les bracelets rouges, La Voix et Sortez-moi d’ici!, pour ne nommer que celles-là.

L'île de l'amour populaire sur TVA+

La troisième saison de L’île de l’amour, qui est diffusée en ce moment à TVA et qui est disponible sur TVA+ sera pour sa part mesurée dans les données du deuxième trimestre de la plateforme, mais on sait que les premières saisons avaient attiré beaucoup de curieux sur TVA+ au cours des deux dernières années, notamment des jeunes et le grand public qui n'est pas ou plus abonné à un service de câblodistribution.

L’offre de TVA+ comprend aussi plus de 70 films et des dizaines de séries intégrales, dont Appelle-moi si tu meurs, Piégés et Résidences maudites.

On peut aussi y voir la websérie Sur la trace, qui met en vedette la journaliste Hariel Cherast (Ariel Charest). Celle-ci dévoile l'envers des grandes vidéos virales du Québec.