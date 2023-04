Bruins : Patrice Bergeron s’attend à jouer mercredi

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a indiqué mardi qu’il envisage de disputer le cinquième match de la série de premier tour contre les Panthers de la Floride, mercredi au TD Garden.

Le vétéran a participé à l’entraînement du jour et croit avoir surmonté les obstacles l’ayant empêché de prendre part à la confrontation jusqu’ici. Blessé au haut du corps selon les dires de l’organisation, Bergeron a quitté prématurément le dernier affrontement de la saison régulière, le 13 avril face au Canadien de Montréal.

«Je me sentais bien et nous verrons comment je me sens demain. Je ne m’attends pas à une rechute», a-t-il déclaré aux médias.

En dépit de son absence, les Bruins ont pris une avance de 3 à 1 dans la série qu’ils pourraient remporter à leur prochaine sortie.

Par ailleurs, David Krejci (haut du corps) a patiné, sans toutefois se soumettre aux activités avec ses coéquipiers, de sorte qu’il manquera à l’appel mercredi.

«Il progresse bien, mais il demeure non disponible», a confirmé l’instructeur-chef Jim Montgomery, n’écartant pas une présence à la sixième partie, samedi, si celle-ci s’avère nécessaire.