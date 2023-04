Denis Villeneuve dévoile les premières images de Dune 2 à CinemaCon

Le cinéaste québécois Denis Villeneuve et les acteurs Timothée Chalamet et Zendaya ont donné un avant-goût de la suite du film de science-fiction Dune, mardi après-midi, à Las Vegas, dans le cadre de l’événement CinemaCon.

La première bande-annonce du film a été dévoilée aux gens de l’industrie présents sur place à l’occasion de ce grand rendez-vous annuel des exploitants de salles.

Accompagné sur scène par Timothée Chalamet et Zendaya, Denis Villeneuve a décrit Dune : 2e partie comme un «film de guerre épique rempli d'action» et «beaucoup plus dense [que le premier]». «On visite Arrakis mais aussi des nouveaux lieux. Tout est nouveau dans le film.», a ajouté le cinéaste.

Villeneuve a aussi mentionné avoir tourné l’entièreté du film en IMAX, alors que seulement 40 % du premier volet avait été filmé en IMAX.

Timothée Chalamet a souligné quant à lui que son personnage de Paul Atreides - le héros de la saga - gagnait en maturité dans le second film. «Dans le premier film, il est un étudiant. Dans le second, il devient un leader», a indiqué l'acteur.

Le second volet de Dune est attendu sur nos écrans le 3 novembre prochain. Sorti à l'automne 2021, le premier film de la saga avait généré plus de 400 M$ au box-office mondial.