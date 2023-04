TIMU, Tinel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Tinel Timu, survenu le 20 avril 2023, un homme exceptionnel et aimé de tous ceux qui l'ont côtoyé. Originaire de Roumanie, M. Timu était un grand promoteur immobilier passionné depuis plus de 40 ans, réalisateur de plusieurs projets d'envergure. Mais M. Timu était bien plus qu'un simple homme d'affaires, il était très impliqué dans les fondations caritatives et la communauté roumaine et lavalloise. Sa médaille de l'Assemblée nationale était la preuve de son dévouement envers sa communauté.M. Timu laisse dans le deuil sa femme, Mme Otilia Timu, ainsi que sa famille et ses amis. Il était brillant, aimé et respecté de tous ceux qui l'ont connu. Passionné par sa famille et dévoué à aider les autres, sa disparition soudaine laisse un grand vide dans la communauté de Laval et dans nos coeurs, mais son souvenir restera gravé en nous pour toujours.Les funérailles de M. Tinel Timu auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 avril de 18h à 21h auLe samedi, le cortège partira de Yves Légaré à 11h pour le service religieux qui se tiendra à l'église Holy Cross au 4865 chemin du Souvenir, suivi de l'enterrement au cimetière Saint-Vincent-de-Paul au 3503 boulevard Levesque Est.La famille Timu tient à exprimer sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont offert leur soutien et leurs condoléances dans cette période difficile.En sa mémoire, la famille Timu invite les personnes désireuses de lui rendre hommage à faire un don à la "Fondation École Peter Hall" ses contributions généreuses à diverses causes témoignent de son engagement envers la communauté.Lien de la fondation :https://peterhall.qc.ca/fondation/