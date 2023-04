Fête des Mères [2023] : offrez-lui l’un de ces 9 livres québécois

La lecture est un moyen de nous évader de notre quotidien, sans quitter le confort du foyer, alors pourquoi ne pas offrir un moment d’évasion à notre maman pour la fête des Mères ?

Parmi la panoplie de nouveautés publiées chez Les Éditeurs réunis et Les éditions JCL, voici 9 livres québécois qui devraient lui plaire !

Pour la maman romantique :

Sylvie G. / Comédie romantique

Lorsqu’elle se voit confier les rênes de l’entreprise familiale, Mia ne se doute pas qu’il y a tant à apprendre. Photographe de profession, elle doit maintenant tout connaître du métier de courtier immobilier. Pour ce faire, elle sera jumelée au sexy Jonathan, un agent aguerri de la compagnie, mais tous deux ont une vision du travail et de la vie très différente... ce qui créera des flammèches !

Julie Rivard / Romance d'époque

Le deuxième volet d’une série qui fait du bien. Alors que Claudia tente de s’acclimater à sa nouvelle vie de femme mariée à Rimouski, Nina essaie de développer sa relation avec le copilote de Québecair, Francis. Et Simone, quant à elle, se prépare tranquillement à la venue de son premier enfant. Les trois amies vivront de nombreuses turbulences, autant sur terre que dans les airs, mais espèrent pouvoir faire un atterrissage tout en douceur !

Catherine Bourgault / Romance

La suite tant attendue ! Lorsque son ancien amoureux se réveille d’un long coma de plusieurs mois, Léa – qui a retrouvé le bonheur auprès d’Adam entre-temps – est confrontée à un grand dilemme : tourner le dos à ses responsabilités ou laisser partir sa nouvelle flamme ?

Pour la maman nostalgique :

Marylène Pion / Roman historique

Les Rizzoli mènent une petite vie rangée, avec leurs cinq enfants et leur boulangerie de quartier, dans la Petite-Italie, à Montréal dans les années 1940. Mais un jour, la police embarque le père de famille et son fils aîné, sans fournir d’explication. La matriarche se retrouve donc seule pendant des mois à s’inquiéter, à s’occuper de sa marmaille et à faire rouler le commerce familial. Arrivera-t-elle à s'occuper de tout pendant cette période trouble ?

Marie-France Desmaray / Roman historique

Exilée de sa France natale pour aller rejoindre sa famille au Canada en 1945, Justine se plaît dans son Manitoba d’adoption. Mais pour elle, il est hors de question de se trouver un époux maintenant. Un autre projet anime ses jours et ses nuits... La jeune fille de 17 ans arrivera-t-elle à déjouer son destin ?

Ginny Martineau / Saga familiale

Lorsque la guerre éclate, la fratrie des Lambert est confrontée à de dures décisions. Alors qu’Henri s’enrôle, Paul décide de devancer son mariage avec Rose, et Thérèse accepte la demande d’Antoine. Mais voilà que l’un de ces couples a de la difficulté à concevoir, et les jeunes époux se voient confrontés à une situation qui les forcera à garder un lourd secret... à tout jamais !

Des liens si fragiles

Francine Laviolette / Roman d’époque

Fleurette regrette amèrement d’avoir emménagé chez sa mère après la mort de son père. Émilienne se montre de plus en plus irascible, elle qui ne peut s’empêcher de faire la leçon à sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants. Le choc des générations creuse tranquillement un fossé entre eux.

Secrets de famille, tome 1 : L’écho des murmures

Rosette Laberge / Roman d'époque - Disponible en librairie le 31 mai 2023

Dans cette famille ordinaire de sept personnes, vivant paisiblement en banlieue de Québec dans les années 1970, chaque membre semble avoir des aspirations bien différentes, qu’il se garde toutefois de partager avec les autres. Qui donc sera le premier à lever le voile sur tous ces secrets sagement gardés ?

Pour la maman avide de croissance personnelle :

Karo-Lyne David / Guide pratique / Témoignage

Se libérer du fardeau de l’anxiété, sans mettre de côté sa vraie nature, voici l’exploit qu’a accompli Karo-Lyne David, qui partage ici son cheminement vers une existence plus paisible. Au fil des pages, elle se confie à cœur ouvert sur ses états d’âme, et partage avec nous les apprentissages qui lui ont permis de reprendre le contrôle de sa vie.

Avec l’un de ces 9 livres québécois dénichés chez Les Éditeurs réunis et Les éditions JCL, vous êtes assuré de faire plaisir à maman cette année pour la fête des Mères !