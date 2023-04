Grand Défi Pierre Lavoie : c’est le retour du défi des Cubes énergie

Le défi des Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) s’amorcera lundi et l’organisation souhaite de nouveau sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, à l’importance de l’activité physique dans la vie quotidienne.

Célébrant ses 15 ans en 2023, le GDPL inclura certaines initiatives spéciales dans le cadre de ce défi prévu du 1er au 22 mai dans des écoles primaires de la province, tout comme des centres de la petite enfance et aussi des milieux de vie pour aînés, et dont l’objectif consiste à accumuler des Cubes énergie (un par 15 minutes d’activité physique continue). Le GDPL a d’ailleurs confirmé mardi la participation d’au moins 1633 établissements.

Ainsi, il ajoutera une websérie - «Force 4» - à sa programmation. Dans le cadre de celle-ci, quelques artistes québécois inciteront les jeunes à bouger davantage. Des succès de Corneille, Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu et Lisa Leblanc remixés par Debbie Tebbs serviront de toile de fond à des chorégraphies de Vanessa Boudrias que les jeunes pourront reproduire. De plus, le GDPL proposera le concours «15 ans, ça se fête au Cube», qui offrira une paire de chaussures de sport et un ensemble sportif à une quinzaine d’élèves. Autant de familles mettront la main sur un abonnement à la SÉPAQ et sur une tente, en outre.

«Ce qui a commencé par un projet un peu fou en 2008 est aujourd’hui un incontournable dans les écoles du Québec, un rendez-vous annuel que les jeunes attendent avec impatience, a déclaré Pierre Lavoie par voie de communiqué. J’en suis immensément fier, car notre défi s’attaque à un enjeu majeur dans notre société, soit les dommages causés par la sédentarité. En sensibilisant les jeunes très tôt aux plaisirs et aux bienfaits d’une vie active, il y a de bonnes chances pour que cela leur serve d’ancrage toute leur vie.»

Pour ce qui est du 1000 KM, il s’entamera le 8 juin au Saguenay (à La Baie) pour se conclure trois jours plus tard à Varennes.