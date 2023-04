Jonathan Huberdeau avoue avoir eu des «accrochages» avec Darryl Sutter

À sa première saison à Calgary, Jonathan Huberdeau a connu une baisse de régime importante avec une diminution de 60 points par rapport à la saison 2021-2022.

En entrevue mardi à l’émission «JiC», sur les ondes de TVA Sports, le Québécois a avoué avoir trouvé la dernière campagne très éprouvante mentalement.

«C'était vraiment difficile au niveau mental. J'ai perdu ma confiance. C'est certain que c'est une chose que je veux retrouver pendant l'été. Je sais que j'ai encore du talent. Je l'ai prouvé l'an dernier. Cette année, il n'y a rien qui fonctionnait. Je savais que ce serait difficile, avec le changement, mais je ne croyais pas que ça allait être comme ça. Je veux revenir fort et avoir du plaisir la saison prochaine.»

L'ancien des Panthers s'est aussi montré très honnête lorsqu'il a été questionné sur sa relation avec l'entraîneur Darryl Sutter.

«C'était différent. Je savais quel genre d'entraîneur il était en allant là-bas. C'est un entraîneur qui aime le jeu défensif. C'est certain qu'il y a eu des petits accrochages pendant l'année. J'ai joué à l'aile droite pendant deux mois, alors que je n'avais jamais joué à l'aile droite. C'est un ajustement que j'ai eu de la difficulté à faire. J'ai eu moins de temps de glace cette année. Il y avait des facteurs différents et je devais m'ajuster.»

Celui qui a signé une prolongation de contrat de huit ans et 84 millions avant le début de la dernière saison ne regrette pas sa décision aujourd'hui. Il admet toutefois que son choix pourrait être différent s'il avait à tester le marché des joueurs autonomes à l'été 2023.

«Ça aurait peut-être changé ma décision, mais je ne regrette pas d'avoir signé mon contrat. Du côté de la ville, j'ai vraiment adoré Calgary. Sur la glace, c'était moins bien, mais ça ne peut pas être pire que cette année. Il faut juste aller de l'avant. C'est une belle ville pour jouer au hockey. Même si c'était une année difficile, les partisans étaient vraiment gentils avec moi.»

Même si la dernière saison est définitivement à oublier à Calgary, Huberdeau note tout de même une certaine progression.

«Cette année, on a eu des hauts et des bas. C'était serré jusqu'à la fin, mais c'est certain qu'on aurait aimé rentrer de justesse dans les séries. Je crois qu'on avait une équipe pour les séries, mais on n'a pas réussi à rentrer. Je crois qu'on avait de la difficulté à trouver l'identité de notre équipe. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Vers la fin, c'était beaucoup mieux qu'au début.»