La politesse: une vertu à cultiver

J’ose apporter mon grain de sel aux propos des deux signataires de ce matin « Une aînée qui tient à être respectée » et « Une femme très ancrée dans l’amour divin ». Ces femmes doivent être vraiment insatisfaites de leur vie et pas bien dans leur peau pour se plaindre de vous, Louise, ainsi que du monde en général comme elles le font. Si on veut être aimé par les autres, il faut, par notre attitude, leur donner des raisons de nous aimer. Et ce n’est pas en voulant faire de tout le monde une copie de soi-même qu’on peut y arriver.

Comme la première signataire, moi aussi je prends l’autobus régulièrement. C’est bizarre quand même que, contrairement à elle qui accuse les jeunes de manquer de politesse à son endroit, je puis témoigner qu’ils ont toujours été très polis envers moi !

Voici un fait vécu qui vaut la peine d’être raconté. Alors que je m’apprêtais à monter dans l’autobus, et je le fais lentement à cause de ma canne (pas jeune moi non plus), une personne est arrivée à toute vitesse pour se faufiler devant moi comme si le feu était pogné dans ses culottes.

Il s’agissait d’un monsieur à l’apparence encore plus âgé que moi, mais plus en forme, et très à l’aise de me pousser pour monter le premier et occuper le premier siège en avant, celui réservé aux gens à mobilité réduite. À telle enseigne que les jeunes autour le dévisageaient tant ça leur semblait incongru qu’il ne me cède pas sa place.

Le fait de vieillir, mais de bien vieillir, est pour moi un grand privilège, que n’ont malheureusement pas plusieurs de mes amis-es décédés-es. Dans ma peine, je me console avec des pensées d’amour pour mon prochain, incluant tous ceux qui m’entourent, jeunes comme vieux. J’apprécie ce que j’ai sans rêver à ce que je n’ai pas comme le font certaines personnes de mon âge qui vieillissent mal.

Mme C.H. de Beauport

J’apprécie particulièrement votre dernier paragraphe et signale que le fait de se donner pour mission de « bien vieillir » est en soi un objectif qu’on devrait tous avoir pour éviter de se laisser aller à la facilité et à la paresse. Plus on reste ancré dans la vie, plus on interagit avec le vrai monde, meilleures sont nos chances de comprendre nos semblables et d’être compris.