Le PGA Tour Canada disparaîtra en 2024

Le PGA Tour Canada disparaîtra l’an prochain. C’est ce qu’a annoncé le quartier général du PGA Tour ce matin à deux mois du lancement de sa dernière saison strictement disputée en sol canadien.

En 2024, le circuit de la PGA a décidé de réunir deux de ses circuits de développement : le circuit canadien et le Latino America. La nouvelle entité sera nommée le circuit des Amériques.

Ainsi, le calendrier de 16 tournois sera étalé de février à septembre à travers l’Amérique latine, les États-Unis et le Canada.

Arrêt québécois en danger

Depuis quelques années, le circuit canadien s’arrêtait en sol québécois. Dépouillées d’un commanditaire en titre, les deux dernières éditions organisées sur les allées du club de golf Le Blainvillier, sur la Rive-Nord de Montréal, ont connu des ratées.

Renommé l’Omnium du Québec l’an dernier afin de raviver en vain l’histoire du sport dans la Belle Province, l’évènement a maintenant déménagé au golf Château-Bromont, dans les Cantons-de-l’Est. Il aura lieu en juillet prochain.

Pour conserver sa place au calendrier, le tournoi devra être couronné de succès.

«On sait que le nombre d’évènements au Canada sera diminué et que le circuit conservera les plus populaires, a affirmé Mathieu Billette, vice-président de Volta Sports qui est co-promoteur de l’Omnium du Québec.

«La pression de livrer un bel évènement est donc déjà présente, a ajouté le directeur général qui espère que l’évènement saura séduire les golfeurs participants. Ils auront à décider des meilleurs tournois durant la saison. On doit donc leur offrir une belle expérience. Nous sommes confiants.»

C’est un défi que les organisateurs ont encerclé puisque l’an passé, l’Omnium du Québec « était loin d’être dans le top 5 » du circuit, a précisé M. Billette.

Ceux-ci espèrent également la présence des pros québécois à Bromont. Pour l’instant, Étienne Papineau, Hugo Bernard et Joey Savoie possèdent un statut pour la saison qui prendra son envol en juin sur la côte ouest. Le processus de qualification n’est toutefois pas encore terminé.

Le calendrier de 2024 sera annoncé en septembre prochain.

En route vers la PGA

Dans sa décision d’unir ses deux circuits de développement, le PGA Tour souhaite mieux préparer les golfeurs en route vers le meilleur circuit au monde.

« Le PGA TOUR Americas sera un circuit extrêmement compétitif visant à identifier, développer et faire passer les joueurs les plus performants au niveau suivant alors qu'ils gravissent les échelons et s'efforcent d'atteindre le plus haut niveau du golf professionnel», a mentionné le directeur des circuits de développement du PGA Tour, Alex Baldwin.

La saison 2024 débutera en février pour une série de tournois en Amérique latine. L’action se déplacera ensuite vers l’Amérique du Nord en incluant, entre autres, les 60 meilleurs golfeurs de la première portion du calendrier.

Au classement final, 15 cartons du circuit Korn Ferry, l’antichambre du circuit de la PGA, seront distribués aux meilleurs golfeurs. Ce classement donnera aussi des priorités aux diverses étapes de qualifications du Q-School.