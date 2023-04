Le printemps se réinstalle dans le sud du Québec

Avec le retour du soleil et la remontée du mercure, les conditions semblent s’améliorer en dépit de quelques averses par endroits dans le sud du Québec.

Les températures vont donc remonter lundi pour atteindre 12 ou 13 degrés, mais demeureront au-dessous des normales de saison dans l’Outaouais et le Grand Montréal.

Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d’averses à Montréal et des secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent.

Dans le centre de la province, des averses sont attendues dans plusieurs secteurs, notamment en Estrie, à Québec et les secteurs un peu plus au nord comme le Lac-Saint-Jean et Charlevoix.

L’est du Québec sera épargné par le temps maussade, puisque du temps ensoleillé, mais plus frais et venteux, est à prévoir dans les certains secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

Pour mercredi, on devrait gagner quelques degrés de plus avec un temps plus ensoleillé, même si le ciel sera parsemé de nuages parfois denses par endroits, notamment à Montréal.