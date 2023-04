Le prolongement du SRB-Pie-IX encore plus cher

Montréal et Québec ont été incapables de faire baisser le prix du prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, malgré un nouvel appel d’offres.

La Société de transport de Montréal (STM) a reçu dans les dernières semaines une soumission de 136 millions $ pour la construction du SRB Pie-IX entre les rues Pierre-de-Coubertin et Notre-Dame, a constaté notre Bureau d’enquête.

Ce montant est un million de plus que le meilleur prix reçu l’an dernier et qui avait été jugé trop cher par l’administration Plante et le gouvernement Legault, puisque le budget est de seulement 78 millions $.

En janvier, la STM, la Ville de Montréal, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le ministère des Transports annonçaient qu’ils retournaient en appel d’offres.

Tous ces acteurs publics se félicitaient alors d’avoir lancé un appel d’offres au moment « idéal » ce qui permettrait de ramener « à l’intérieur des budgets alloués » les coûts qui ne cessaient d’augmenter.

D’autres cas

Toutefois, ce n’est pas du tout ce qui s’est produit. Comme dans de nombreux autres projets publics, tels le tramway et le troisième lien à Québec, les coûts augmentent dans le temps, notamment en raison de l’inflation.

Photo d'archives

Les entrepreneurs généraux Pomerleau et EBC ont ainsi offert de réaliser les travaux respectivement pour 136 millions $ et 141 millions $.

Ce sont les deux mêmes entreprises qui avaient déposé des soumissions l’été dernier, lors de l’appel d’offres qui a été annulé pour des raisons de coûts.

Leurs prix étaient alors de 135 millions $ pour EBC et de 181 millions $ pour Pomerleau.

La STM n’a pas voulu dire si les coûts encore plus élevés que l’an dernier compromettaient le projet.

« Les soumissions [...] sont toujours en cours d’analyse par l’ensemble des partenaires du projet intégré », s’est contenté de répondre la porte-parole Justine Lord-Dufour.

Selon nos informations, cela pourrait prendre plusieurs semaines avant qu’une décision soit prise sur la continuité du projet.

Remis en question

Le prolongement du SRB, annoncé en 2019 par Valérie Plante et le gouvernement Legault, devait en principe se raccorder au projet de REM de l’Est, une possibilité qui a depuis été complètement remise en question.

Dans la plus récente mouture du projet, le train ne croiserait plus la rue Pie-IX près de Notre-Dame.

Le SRB Pie-IX, à Laval et Montréal, est entré en service l’automne dernier, sauf pour les stations Jean-Talon et Bélanger qui sont fermées en raison de travaux en lien avec le prolongement de la ligne bleue du métro.