«Aimer à nouveau»: le réalisateur du film impressionné par la préparation de Céline Dion

Pour ses premiers pas au grand écran dans le film Aimer à nouveau (Love Again), Céline Dion a travaillé avec un sérieux remarqué et louangé par le réalisateur James C. Strouse. «Céline est arrivée sur le plateau incroyablement préparée, a-t-il dit. Elle connaissait parfaitement ses répliques, elle aurait pu les dire à l’envers.»

«Je n’en reviens toujours pas... surtout que Céline Dion chante cinq chansons pour le film», a indiqué le cinéaste James C. Strouse lors d’une entrevue téléphonique avec l’Agence QMI.

S’il a immédiatement pensé à elle lorsqu’il a écrit le scénario, adapté de la comédie romantique allemande SMS für Dich – elle-même une adaptation du roman éponyme de Sofie Cramer –, c’est «parce que Céline est chez Columbia Records, une filiale de Sony et comme le film est produit par Screen Gems, une autre filiale de Sony, je me suis dit qu’il y avait une chance pour que cela fonctionne».

Une «vraie fausse» Céline

Avant de rédiger les dialogues de la chanteuse québécoise, le cinéaste a tenu à faire ses devoirs. «J’ai regardé toutes les vidéos d’elle que je pouvais, j’ai écouté des heures d’entrevue afin de rendre ses expressions, sa manière de s’exprimer et de dire les choses», a-t-il précisé.

Le résultat est un rôle «plein de bonne humeur et fidèle à Céline puisqu’elle y parle de sa vie, de René et de ses enfants». Car, lors de scènes remplies d’un humour à la fois pince-sans-rire et «méta», Céline Dion se transforme en une espèce de marraine de conte de fées en encourageant Rob Burns (Sam Heughan) à tomber amoureux et à oser entrer en contact avec Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas).

PHOTO SONY PICTURES

En effet, Mira a perdu son conjoint et continue d’envoyer des textos à son téléphone afin de s’épancher. Or, le numéro a été donné à Rob, un journaliste musical, qui ne tarde pas à être profondément touché par les messages. Parallèlement, pour son travail, Rob doit interviewer Céline Dion. Mais plutôt que de lui poser des questions professionnelles, il lui demande des conseils amoureux... ce qu’elle fera de bonne grâce!

Le tournage s’est déroulé à Londres en octobre 2020 et au début de 2021, en pleine pandémie, avant de se déplacer aux États-Unis. C’est d’ailleurs au pays de l’Oncle Sam que Céline Dion a «passé quatre jours à tourner ses scènes», tant avec Sam Heughan qu’avec Priyanka Chopra Jonas.

PHOTO SONY PICTURES

Et quand on fait remarquer à James C. Strouse que cette «vraie fausse» Céline Dion ferait un excellent personnage récurrent, il ne peut s’empêcher de rire avant de souligner: «J’aimerais beaucoup écrire un autre rôle pour elle... Qui sait. C’est une très bonne actrice et je crois que sa performance à l’écran n’est que la pointe de l’iceberg de son talent.»

Aimer à nouveau déboule sur les écrans des cinémas de la province dès le 5 mai.