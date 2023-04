Le travail du sexe décriminalisé dans un État de l’Australie

Le travail du sexe sera décriminalisé à Queensland en Australie pour s’assurer de protéger «légalement» certaines des personnes les «plus vulnérables» du pays au travail, selon la procureure générale.

À la suite d’un examen historique du travail du sexe, la Commission de réforme du droit de Queensland (QLRC) serait parvenue à 47 recommandations pour combattre la violence, la discrimination et l’exploitation chez les travailleurs du sexe, a rapporté «The Guardian» lundi.

À l’heure actuelle, le travail du sexe est encadré par un système de licence à Queensland, mais environ 90 % des travailleurs du sexe effectueraient leur besogne de manière illégale en privé ou au sein d’entreprises sans licence.

La police peut également se faire passer pour des clients afin de piéger les travailleurs du sexe en leur demandant d’offrir des services illégaux.

Ainsi, la QLRC aurait recommandé de mettre fin à l’Autorité qui régit les licences pour la prostitution, en plus d’abroger certains pouvoirs de la police et d’autoriser la publicité des services à la radio et à la télévision, selon le média britannique.

Le gouvernement australien serait ainsi «largement favorable» aux recommandations et à la décriminalisation du travail du sexe, selon la procureure générale Shannon Fentiman, qui estime que cela permettra de «s’assurer que certaines des personnes les plus vulnérables de la communauté sont protégées légalement à leur travail».

«L'industrie du travail du sexe sera réglementée par les lois sur la santé et la sécurité au travail, les lois sur l'urbanisme, les codes et normes de publicité, et les lois sur les commodités publiques et les nuisances publiques», a-t-elle déclaré aux journalistes lundi, selon «The Guardian».