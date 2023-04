Legault prend le blâme pour l’abandon du 3e lien routier

Malgré la déception que sa volte-face a semée, le premier ministre François Legault prend le blâme pour l’abandon du projet de troisième lien routier et martèle qu’il s’agissait de la seule décision responsable à prendre pour les contribuables.

«Il n'y a pas de complot, [...] en bout de ligne, c'est moi qui ai pris la décision», a déclaré M. Legault, en revenant pour la première fois sur la volte-face de son gouvernement depuis jeudi dernier.

Contrairement aux indications qu’avait son gouvernement auparavant, depuis le 5 avril dernier, les données actualisées ne justifient plus la construction d’un tunnel routier sous-fluvial entre Québec et Lévis.

«Financièrement, ce n’est pas justifiable», a répété le premier ministre, en point de presse.

Jeudi dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a révélé que les coûts du «bitube» dévoilé un an plus tôt, qui comprenait un tunnel pour les voitures, se chiffraient désormais à 10 milliards $.

En revanche, selon les données mises à jour en tenant compte de l’effet du télétravail sur les habitudes de déplacement confirment qu’il y a «de la place pour un transport en commun dans un tunnel centre-ville à centre-ville», assure le chef caquiste.

