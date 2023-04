LHJMQ: une finale Sherbrooke - Gatineau?

Sans trop de problèmes, les quatre premières équipes au classement général ont accédé au carré d’as dans la LHJMQ. Maintenant, c’est place aux choses sérieuses alors que deux seules places sont disponibles pour la grande finale du trophée Gilles-Courteau. C’est l’heure des prédictions !

• À lire aussi: «Le message de Serge Beausoleil passait moins bien» -Alexandre Tanguay

• À lire aussi: Remparts c. Olympiques: miser contre Patrick Roy, ça se fait?

• À lire aussi: «La croisière est terminée»: Patrick Roy réitère que ses joueurs devront être meilleurs s'ils veulent l'emporter contre Gatineau

Remparts de Québec c. Olympiques de Gatineau

Photo d'archives, Didier Debusschère

D’un côté, les Remparts n’ont toujours perdu aucun match en séries jusqu’ici et ont gagné leurs 16 derniers matchs. De l’autre, les Olympiques n’en ont échappé qu’un mais ont été un véritable rouleau compresseur jusqu’ici, inscrivant 53 buts contre seulement neuf accordés en séries. À Québec, certains doutes subsistent : l’équipe n’a pas joué son meilleur hockey malgré le balayage contre l’Océanic de Rimouski et le capitaine de l’équipe Théo Rochette met du temps à se mettre en marche. Heureusement pour eux, Justin Robidas joue du hockey inspiré et c’est lui qui agit maintenant à titre de premier centre de l’équipe. D’un autre côté, on peut aussi se dire que même s’ils n’ont pas été au sommet de leur art, ils sont tout de même parvenus à balayer leurs deux séries. Il faudra toutefois qu’ils jouent leur meilleur hockey s’ils veulent vaincre les Olympiques, une machine qui n’a connu que très peu de ratés depuis la période des Fêtes. Leurs gros canons offensifs roulent à plein régime, à débuter par Zach Dean qui compte 23 points en neuf matchs jusqu’ici. Ce sera une longue série, âprement disputée. Les gardiens Francesco Lapenna et William Rousseau devront avoir leur mot à dire.

Photo d'archives, Agence QMI

► Prédiction : Gatineau en 7

Phoenix de Sherbrooke c. Mooseheads d’Halifax

Photo d'archives, Vincent Levesque Rousseau

Les Mooseheads ont surpris tout le monde en échappant le premier match de leur série face aux Wildcats de Moncton, mais se sont bien repris par la suite. Le fougueux Zachary L’Heureux a pris les choses en main pour Halifax et a fait sentir sa présence en inscrivant six buts lors des quatre derniers matchs de la série, en plus de déranger l’adversaire par son jeu physique et son comportement qui, parfois, frôle l’arrogance. De son côté, le Phoenix, tout comme les Remparts, a balayé ses deux premières séries et démontré pourquoi il était considéré par plusieurs comme les favoris pour remporter les grands honneurs. Fidèle à ses habitudes, l’espoir du Canadien Joshua Roy joue son meilleur hockey quand ça compte et il vient tout juste derrière Zach Dean au sommet des pointeurs en séries avec un total de 21 points en huit parties. Au final, cette série ne se décidera pas sur le talent puisque les deux équipes en regorgent, mais l’expérience et le style physique du Phoenix devraient leur permettre d’avoir l’avantage. Les Mooseheads, que tout le monde sous-estime depuis le début de la saison parce qu’ils évoluent dans les Maritimes, vendront toutefois chèrement leur peau.

Photo fournie par les Mooseheads/Trevor MacMillan

► Prédiction : Sherbrooke en 6